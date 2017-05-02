Появилось видео столкновения 14 машин в Жигулевске

По версии полицейских, причиной аварии стал отказ тормозной системы у большегрузного автомобиля, двигавшегося на спуск. В результате водитель фуры наехал на вахтовый автобус ПАЗ с 23 пассажирами и на легковые машины, остановившиеся в транспортном потоке. По данным ГИБДД, в ДТП пострадали 8 человек.



Автор видео - Кирилл Кодачигов, паблик "Тольятти"