В самарской библиотеке презентуют письма с фронта

На выставке собраны дошедшие до нас письма двух поколений одной семьи, проживавшей к началу войны в Хворостянском районе Куйбышевской области: отца и сына Душкиных. Старший, Владимир Душкин, был призван на фронт в самом начале войны, погиб через полгода, успев написать жене и четырем сыновьям без малого 20 писем. Младший, Кузьма Душкин, в восемнадцатилетнем возрасте отправился на фронт мстить за убитого отца, погиб за две недели до конца войны в боях под Веной, в Австрии. Его письма матери, написанные в перерывах между боями, также представлены на выставке.

О непростой судьбе простой российской семьи расскажут не только материалы выставки. К этому событию подготовлена также премьера литературно-музыкальной композиции «Здравствуйте, дорогие мои…»: Война в письмах родным и близким» с участием актеров литературного театра в библиотеке. В ее основе - фронтовые письма Душкиных - отца и сына.

Документы переданы библиотеке родственниками семьи, которые приглашены на мероприятие в качестве почетных гостей.

Организаторы мероприятия: департамент культуры и молодежной политики администрации городского округа Самара и Самарская муниципальная информационно-библиотечная система.