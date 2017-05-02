Слепым воспитанникам самарской школы-интерната №17 «показали» фильм «Рай»

Воспитанники школы-интерната для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 17 и члены самарской областной общественной организации инвалидов «посмотрели» фильм Андрея Кончаловского «Рай». Показ проходил с тифлокомментариями и субтитрами, адаптированными для людей с нарушениями зрения и слуха. Тифлокомментирование – это использование звукового или письменного (шрифт Брайля) комментария для описания предмета, пространства или действия, которые непонятны слепому.

Картина «Рай» ранее была удостоена премии «Серебряный лев Святого Марка» Венецианского фестиваля за лучшую режиссуру и кинопремии «Ника». Фильм рассказывает о трех судьбах: русской эмигрантки, участнице движения французского сопротивления, француза-коллаборациониста и высокопоставленного офицера СС - которые замысловато переплелись в горниле Второй мировой войны.

В 2015-2016 годах для людей с ограничениями по зрению и слуху были адаптированы такие российские картины, как «Призрак», «Чемпионы. Быстрее. Выше. Сильнее», «Батальон», «Выкрутасы», «Крепость», «Василиса» и «Три богатыря. Ход конем».