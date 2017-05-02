В Южном городе построят детсад и поликлинику

Стоимость поликлиники на 250 посещений в смену с пунктом скорой помощи, гаражом и котельной власти региона оценивают в 313,2 миллиона рублей – такова начальная стоимость контракта. Подрядчика рассчитывают найти 26 мая, а работы он должен выполнить в этом году.

Детский сад на 300 мест с бассейном в квартале 5 пятой очереди застройки Южного города власти оценивают в 212,3 миллиона рублей. Проведение итогов аукциона запланировано на 22 мая, а работы победитель должен будет выполнить в 2017-2018 годах.