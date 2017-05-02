Самарский филиал ЦСКА устроил шоу в честь дня рождения клуба. ФОТО

Кроме традиционных танцевальных номеров участники праздника задумали поздравить ЦСКА в формате красочного флэшмоба и смогли отлично реализовать эту идею. Группы юных спортсменов в экипировке клуба и с воздушными шарами в руках синхронно построились в виде букв ЦСКА. В финале флэшмоба под гимн армейского клуба шары устремились в небо.

Руководством "ЦСКА-Самара" и самарского спортивного лицея также были награждены победители соревнований по шахматам, настольному теннису, стрельбе, аэробике, туристкому многоборью, футболу и в соревнованиях «Юный роллер», прошедших в рамках спортивной недели «Олимпионика».

Официальной датой основания ЦСКА принято считать 29 апреля 1923 года. Именно тогда состоялся первый спортивный праздник – футбольный матч между воинами-спортсменами за первенство столицы. С этого дня и берет начало развитие армейского спорта в России.