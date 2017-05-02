Самарский филиал ЦСКА устроил шоу в честь дня рождения клуба. ФОТО
Масштабный праздник по случаю 94 годовщины со дня основания Центрального спортивного клуба армии (ЦСКА) прошел на стадионе универсального спортивного комплекса "ЦСКА-Самара". В нем приняли участие более 1,5 тысяч человек, включая более 300 воспитанников ЦСКА, юнармейцев, а также учащихся спортивных школ и лицеистов.
Кроме традиционных танцевальных номеров участники праздника задумали поздравить ЦСКА в формате красочного флэшмоба и смогли отлично реализовать эту идею. Группы юных спортсменов в экипировке клуба и с воздушными шарами в руках синхронно построились в виде букв ЦСКА. В финале флэшмоба под гимн армейского клуба шары устремились в небо.
Руководством "ЦСКА-Самара" и самарского спортивного лицея также были награждены победители соревнований по шахматам, настольному теннису, стрельбе, аэробике, туристкому многоборью, футболу и в соревнованиях «Юный роллер», прошедших в рамках спортивной недели «Олимпионика».
Официальной датой основания ЦСКА принято считать 29 апреля 1923 года. Именно тогда состоялся первый спортивный праздник – футбольный матч между воинами-спортсменами за первенство столицы. С этого дня и берет начало развитие армейского спорта в России.
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