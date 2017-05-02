Как Самара встречала Первомай. ФОТОРЕПОРТАЖ

В этом году, впервые за 27 лет, самарцы приняли участие в массовом шествии по улице Молодогвардейской через площадь Куйбышева. В праздничном мероприятии приняло участие около 50 тысяч жителей и гостей региона. Подробнее о том, как это было, в фоторепортаже sgpress.ru.