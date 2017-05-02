Возле станции Майтуга в Безенчукском районе горит камыш
Очевидцы прислали sgpress.ru фото с места происшествия.
В районе Майтуги рядом с полями и лесопосадками у железной дороги пассажиры заметили пожар. Майтуга — это станция Куйбышевской железной дороги, расположенная в Безенчукском районе Самарской области. В ГУ МЧС России по региону sgpress.ru сообщили, что в этом месте горит слой сухого камыша на территории площадью 1 гектар. Угрозы для жизни людей нет. Лесопосадкам тоже ничего не угрожает. В связи с потеплением и ясной погодой подобные пожары наблюдаются на территории всей области.
В районе Майтуги рядом с полями и лесопосадками у железной дороги пассажиры заметили пожар. Майтуга — это станция Куйбышевской железной дороги, расположенная в Безенчукском районе Самарской области. В ГУ МЧС России по региону sgpress.ru сообщили, что в этом месте горит слой сухого камыша на территории площадью 1 гектар. Угрозы для жизни людей нет. Лесопосадкам тоже ничего не угрожает. В связи с потеплением и ясной погодой подобные пожары наблюдаются на территории всей области.
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Семён
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