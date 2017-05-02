02 мая 2017 года,
03:50
$ 56.98    62.04   Нефть 51.45 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
Самарский характер
Исторические версии
Куйбышев - запасная столица
ЧМ-2018
Стара-Загоре - 50
Итоги года
Час пешком
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Главная/Лента новостей/

На первомайскую демонстрацию вышли 50 тысяч самарцев

Сегодня, 1 мая, на площади имени В.В.Куйбышева состоялось мероприятие, посвященное Дню Весны и Труда.

В этом году, впервые за 27 лет, самарцы приняли участие в массовом шествии по улице Молодогвардейской через площадь Куйбышева. Инициатором проведения и организатором мероприятия выступила Федерация профсоюзов Самарской области.

К участию были приглашены все желающие – представители профсоюзов Самарской области, почетные граждане региона, сотрудники трудовых коллективов губернии, представили всех ветвей власти, различных политических партий, жители районов города.

Первыми по площади прошли победители конкурса «Профессионал года». Шествие продолжили представители всех крупнейших промышленных предприятий региона. Кроме того, заявки на участие в шествии подали и представители среднего и малого бизнеса. В демонстрации трудовых достижений также приняли участие работники медицинских, образовательных, жилищно-коммунальных организаций области, учреждений социальной направленности. Активно поддержали мероприятие молодежные объединения, ветеранские и общественные организации. Зрители, среди которых были ветераны различных производств, приветствовали участников с трибун.

Всего в праздничном мероприятии приняло участие около 50 тысяч жителей и гостей региона. Чествование трудовых коллективов длилось почти 2 часа.

В культурной программе в составе колонн приняли участие более 1000 творческих коллективов. После прохода всех колонн через площадь начались праздничное показательные выступления: парад автомобилей и мотоциклов, флаговое шоу велосипедистов. Завершился праздник трюковым байк-шоу. По окончании техника, принявшая участие в торжественном мероприятии, осталась на площади в качестве экспозиции выставки.

Ранее с праздником Весны и Труда жителей губернии поздравил губернатор Самарской области Николай Меркушкин.

- Сегодня исключительно важно, чтобы люди, которые честно трудятся на благо страны и нашей губернии, чувствовали свою востребованность и уважение со стороны общества. Поэтому на региональном уровне мы учредили государственную награду — почетный знак Трудовой Славы, а почетные звания Самарской области возродили традицию чествования лучших профессионалов, — отметил губернатор.
Дата: 1 мая 2017 , 16:47
248
Автор текста: Сергей Ромашов
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
1 мая 2017 , 23:41
Андрей
Хорошая вышла демонстрация. Особенно порадовало байк-шоу, байкеры и ретро-автомобили. Ради них собственно и ходил и даже видео снял.



Последнее из раздела Лента новостей
Возле станции Майтуга в Безенчукском районе горит камыш
1 мая 2017
213
1
Возле станции Майтуга в Безенчукском районе горит камыш
На первомайскую демонстрацию вышли 50 тысяч самарцев
1 мая 2017
248
1
На первомайскую демонстрацию вышли 50 тысяч самарцев
no photo
30 апреля 2017
229
Самарские школьники смогут узнать о работе на железной дороге
Киноизмышлизм. «Перестрелка» (18+)
30 апреля 2017
452
1
Киноизмышлизм. «Перестрелка» (18+)
no photo
29 апреля 2017
370
В рамках общегородского субботника в Самаре высадили 500 кустов гортензий на набережной
В столкновении Шкоды и «десятки» погиб 56-летний мужчина
29 апреля 2017
546
В столкновении Шкоды и «десятки» погиб 56-летний мужчина
В честь 75-летия «Крыльев Советов» выпущена серия почтовых марок
29 апреля 2017
374
В честь 75-летия «Крыльев Советов» выпущена серия почтовых марок
no photo
29 апреля 2017
995
«СГ» выяснила, почему не все льготники получают компенсации за ЖКУ
ФПСО: « Мы будем решительно пресекать любые попытки провокационных действий во время шествия 1 мая»
29 апреля 2017
296
ФПСО: « Мы будем решительно пресекать любые попытки провокационных действий во время шествия 1 мая»
Лента новостей
1 мая 2017 , 18:27
367
«Крылья Советов» обыграли «Оренбург» 11:1 по угловым
В понедельник, 1 мая, самарские футболисты провели очередной матч чемпионата России. Встреча с...
1 мая 2017 , 17:19
213
Возле станции Майтуга в Безенчукском районе горит камыш
Очевидцы прислали sgpress.ru фото с места происшествия.
1 мая 2017 , 16:47
248
На первомайскую демонстрацию вышли 50 тысяч самарцев
Сегодня, 1 мая, на площади имени В.В.Куйбышева состоялось мероприятие, посвященное Дню Весны и...
30 апреля 2017 , 14:25
229
Самарские школьники смогут узнать о работе на железной дороге
 Специально для них подготовлена экскурсия в Самарское пассажирское вагонное депо
30 апреля 2017 , 12:18
452
Киноизмышлизм. «Перестрелка» (18+)
В эту субботу я стал свидетелем перестрелки. К счастью, вооруженное столкновение происходило...
30 апреля 2017 , 10:31
256
Полевой сезон длиной в полвека. Ветеран самарской геологии Елена Семенова – о экспедициях и палеонтологической коллекции, собранной для потомков
  Елене Георгиевне Семеновой недавно, за пару дней до профессионального праздника Дня...
29 апреля 2017 , 22:10
370
В рамках общегородского субботника в Самаре высадили 500 кустов гортензий на набережной
Кроме того, в сквере Героев 21-ой Армии были высажены хвойные деревья.
Все новости
Календарь
Май  2017
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
 3 4 5 6 7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
Выбор читателей
Выбор редакции
Ремонт Южного моста начнется на следующей неделе
6 апреля 2017
6122
1
Ремонт Южного моста начнется на следующей неделе
Вчера в администрации Самары под председательством главы города Олега Фурсова прошло совещание,...
Из Самары выдворят сотрудника министерства обороны Украины. ВИДЕО
13 апреля 2017
5166
 
Из Самары выдворят сотрудника министерства обороны Украины. ВИДЕО
Управление ФСБ России по Самарской области задержало 27-летнего украинца 19 марта.
В Самаре очевидцы засняли на видео «фонтан», бьющий из-за порыва теплотрассы
28 апреля 2017
4566
3
В Самаре очевидцы засняли на видео «фонтан», бьющий из-за порыва теплотрассы
Коммунальная авария произошла сегодня около 12:00 в районе пересечения Ново-Вокзальной и...
Число пострадавших в столкновении 14 машин в Жигулевске выросло до 8
27 апреля 2017
4337
1
Число пострадавших в столкновении 14 машин в Жигулевске выросло до 8
Под предварительным данным УГИБДД ГУ МВД РФ по Самарской области, в крупной аварии получили...
3 апреля 2017
1615
Самарцев приглашают на публичные слушания по исполнению бюджета за 2016 год
Соответствующее постановление главы Самары Олега Фурсова мэрия опубликовала на своем официальном...
Мужчина ранил из травматического оружия двух самарских полицейских
3 апреля 2017
1903
Мужчина ранил из травматического оружия двух самарских полицейских
Ленинский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета РФ по...
Администрация Самары сформирует комфортную городскую среду
3 апреля 2017
1741
Администрация Самары сформирует комфортную городскую среду
Мэрия опубликовала постановление главы города Олега Фурсова о разработке муниципальной программы...
В Самарской области глухонемой отец попытался зарезать сына
3 апреля 2017
805
В Самарской области глухонемой отец попытался зарезать сына
Следственное управление Следственного комитета РФ по Самарской области возбудило в отношении...
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
© 2011 - 2016 Самарская газета. Все права защищены.
Свидетельство регистрации СМИ выдано Роскомнадзором: ЭЛ № ФС 77 - 68396 от 27.01.2017
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.