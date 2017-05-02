На первомайскую демонстрацию вышли 50 тысяч самарцев
Сегодня, 1 мая, на площади имени В.В.Куйбышева состоялось мероприятие, посвященное Дню Весны и Труда.
В этом году, впервые за 27 лет, самарцы приняли участие в массовом шествии по улице Молодогвардейской через площадь Куйбышева. Инициатором проведения и организатором мероприятия выступила Федерация профсоюзов Самарской области.
К участию были приглашены все желающие – представители профсоюзов Самарской области, почетные граждане региона, сотрудники трудовых коллективов губернии, представили всех ветвей власти, различных политических партий, жители районов города.
Первыми по площади прошли победители конкурса «Профессионал года». Шествие продолжили представители всех крупнейших промышленных предприятий региона. Кроме того, заявки на участие в шествии подали и представители среднего и малого бизнеса. В демонстрации трудовых достижений также приняли участие работники медицинских, образовательных, жилищно-коммунальных организаций области, учреждений социальной направленности. Активно поддержали мероприятие молодежные объединения, ветеранские и общественные организации. Зрители, среди которых были ветераны различных производств, приветствовали участников с трибун.
Всего в праздничном мероприятии приняло участие около 50 тысяч жителей и гостей региона. Чествование трудовых коллективов длилось почти 2 часа.
В культурной программе в составе колонн приняли участие более 1000 творческих коллективов. После прохода всех колонн через площадь начались праздничное показательные выступления: парад автомобилей и мотоциклов, флаговое шоу велосипедистов. Завершился праздник трюковым байк-шоу. По окончании техника, принявшая участие в торжественном мероприятии, осталась на площади в качестве экспозиции выставки.
Ранее с праздником Весны и Труда жителей губернии поздравил губернатор Самарской области Николай Меркушкин.
- Сегодня исключительно важно, чтобы люди, которые честно трудятся на благо страны и нашей губернии, чувствовали свою востребованность и уважение со стороны общества. Поэтому на региональном уровне мы учредили государственную награду — почетный знак Трудовой Славы, а почетные звания Самарской области возродили традицию чествования лучших профессионалов, — отметил губернатор.
В этом году, впервые за 27 лет, самарцы приняли участие в массовом шествии по улице Молодогвардейской через площадь Куйбышева. Инициатором проведения и организатором мероприятия выступила Федерация профсоюзов Самарской области.
К участию были приглашены все желающие – представители профсоюзов Самарской области, почетные граждане региона, сотрудники трудовых коллективов губернии, представили всех ветвей власти, различных политических партий, жители районов города.
Первыми по площади прошли победители конкурса «Профессионал года». Шествие продолжили представители всех крупнейших промышленных предприятий региона. Кроме того, заявки на участие в шествии подали и представители среднего и малого бизнеса. В демонстрации трудовых достижений также приняли участие работники медицинских, образовательных, жилищно-коммунальных организаций области, учреждений социальной направленности. Активно поддержали мероприятие молодежные объединения, ветеранские и общественные организации. Зрители, среди которых были ветераны различных производств, приветствовали участников с трибун.
Всего в праздничном мероприятии приняло участие около 50 тысяч жителей и гостей региона. Чествование трудовых коллективов длилось почти 2 часа.
В культурной программе в составе колонн приняли участие более 1000 творческих коллективов. После прохода всех колонн через площадь начались праздничное показательные выступления: парад автомобилей и мотоциклов, флаговое шоу велосипедистов. Завершился праздник трюковым байк-шоу. По окончании техника, принявшая участие в торжественном мероприятии, осталась на площади в качестве экспозиции выставки.
Ранее с праздником Весны и Труда жителей губернии поздравил губернатор Самарской области Николай Меркушкин.
- Сегодня исключительно важно, чтобы люди, которые честно трудятся на благо страны и нашей губернии, чувствовали свою востребованность и уважение со стороны общества. Поэтому на региональном уровне мы учредили государственную награду — почетный знак Трудовой Славы, а почетные звания Самарской области возродили традицию чествования лучших профессионалов, — отметил губернатор.
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1 мая 2017 , 23:41
Андрей
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