Киноизмышлизм. «Перестрелка» (18+)

В эту субботу я стал свидетелем перестрелки. К счастью, вооруженное столкновение происходило на экране в кинотеатре, а свист пуль доносился до моих ушей из динамиков.

Трейлер «Перестрелки» я посмотрел пару месяцев назад. Если вкратце, то это фильм о том, как одна группа людей в разгар 70-х приехала покупать оружие у другой на некий склад. В силу того, что большую часть участников сделки составляли полные имбецилы и психи, все летит под откос и начинается масштабная перестрелка, которая длится до финальных титров. Хотя почему вкратце, по сути, это все.

Режиссер фильма Бен Уитли в 2015 году успел отметиться арт-хаусной «Высоткой». Тот фильм мне не понравился, несмотря на отличных актеров, интересные визуальные решения и антураж. Возможно, я не эстет и не понял всего гениального замысла автора, но наблюдать за оргиями сумасшедших людей, затем убивающих и пожирающих друг друга беспричинно, было не особо приятно и интересно. Тем не менее задатки талантливого режиссера у Уитли наблюдались и в «Высотке», поэтому на британско-французскую «Перестрелку» я решил сходить. К тому же, как и в «Высотке», актерский состав «Перестрелки» впечатлял. Не буду перечислять всех, отмечу только южно-африканского актера Шарлто Копли («Район №9»), ирландца Киллиана Мерфи («28 дней спустя»), американца Арми Хаммера («Агенты А.Н.К.Л.»). Ну, и нельзя не упомянуть милаху Бри Ларсон («Конг: Остров Черепа») — она сыграла в фильме единственного женского персонажа. Про британца Майкла Смайли тоже нельзя умолчать — это же тот самый «кислотный» тусовщик из замечательного сериала «Долбанутые» Эдгара Райта! В общем, каст внушал.













































Фильм, на мой взгляд, получился неровный. «Перестрелка» вышла в российский прокат 27 апреля, и многие сравнивают ее с «Бешеными псами» великого и ужасного Квентина Тарантино. Сравнение это я считаю в корне неверным. Да, в «Бешеных псах» группа отморозков также выясняет отношения на неком складе, но, во-первых, действие происходит не только там, во-вторых, упор Тарантино делает именно на свои фирменные диалоги и взаимодействие персонажей, а не на экшен. В «псах» стрельбы не так уж и много. Тогда как у Уитли в центре повествования именно перестрелка, и в данном случае это хорошо. Потому что первые 35 минут фильм герои ведут диалоги, и смотреть на это больно. Ведь нам показывают кучку имбецилов, и все разговоры у них сводятся к взаимному оскорблению, упоминанию половых актов в разных ситуациях и истеричным крикам друг на друга. Действительно смешных гэгов нет, как нет Тарантиновской остроты в диалогах. Самое поразительное в фильме то, что когда начинается перестрелка, вся та нелепица, льющаяся помоями из уст персонажей, неожиданно начинает работать. Все шутки построены на том, что герои попадают друг в друга из оружия — специально или случайно, и ругаются за укрытиями. И вот тут Уитли развернулся по полной, а безумие происходящего, вызывавшее негодование в «Высотке», здесь по-настоящему смешит.













































Не ждите от «Перестрелки» экшена в лучших традициях Джона Ву или «Матрицы». Здесь экшен приземленный и как будто бы более реалистичный. Персонажи ползают по полу от укрытия к укрытию, много промахиваются и стараются не геройствовать. Но при этом здесь находится место для интересных сценарных находок, а динамика почти не провисает до самого конца. Все это происходит под рок-хиты 70-х. Кстати, выбранный режиссером временной период и возрастной рейтинг 18+ позволил не только устроить зрителям кровавое шоу, но и сдобрить кино шутками про национальность и слабый пол. В эпоху, когда за каждым углом каждый наш шаг контролируют поборники толерантности, подобное в фильмах увидишь редко. А здесь, в 70-х, авторы стараются быть аутентичными не только в костюмах и декорациях, но и в нравах тех годов.













































Цитата:

"- Хватай чемодан!

-​ Что?!

-​ Ты ж баба, в бабу стрелять не будут!"

Рекомендовать «Перестрелку» к просмотру я могу тем, кто спокойно относится к насилию в кино, любит черный юмор и легкое безумие происходящего на экране. На «Перестрелку» идешь посмеяться и посмотреть на игру отличных актеров, которые, кажется, сами здорово повеселились на съемках и отвели душу. Приятного просмотра!

*Мнение автора может не совпадать с мнением читателей.