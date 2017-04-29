Двух жителей Самарской области задержали по подозрению в серийных ограблениях молодых мам

По версии оперативников, подозреваемые грабили женщин на парковках возле торгово-развлекательных центров.

По данным полицейских, злоумышленники дожидались, когда автоледи садились в машины и не следили за своими вещами. Обычно это были молодые мамы, которые усаживали в детские удерживающие устройства своих малышей и в это время оставляли без присмотра дамские сумочки. В такие моменты предполагаемые злоумышленники открыто похищали вещи. После этого грабители скрывались с места преступления с добычей на автомобиле Lada Priora темного цвета.

Сотрудники органов внутренних дел установили, что злоумышленники начали свою совместную преступную деятельность в декабре 2016 года, арендовав автомобиль у частного лица. Кроме того, по данным полицейских, подозреваемые периодически похищали государственные регистрационные знаки с чужих автомашин и устанавливали их на свое авто, а после совершения очередного преступления меняли номера вновь. Добычей злоумышленников становились мобильные телефоны, планшетные компьютеры, денежные средства и банковские карты, ключи от квартир и документы.

Первые заявления в полицию от потерпевших начали поступать в конце декабря 2016 года. Всего за 4 месяца в правоохранительные органы Самарской области обратились 15 жительниц Самары и Тольятти. Общий ущерб от действий грабителей составил около 1 миллиона рублей. Похищенные у потерпевших сотовые телефоны злоумышленники сбывали на самарских и тольяттинских рынках.

25 апреля 2017 года подозреваемые в причастности к грабежам были задержаны сотрудниками уголовного розыска. Полицейские установили, что один из них – безработный мужчина 1989 года рождения. Два года назад освободился из тюрьмы, где отбывал наказание за совершение кражи, мошенничества и причинение тяжкого вреда здоровью.

Второй задержанный – ранее не судимый 22-летний парень, зарегистрированный в Тверской области, проживает в Тольятти и нигде официально не трудоустроен.

Оба подозреваемых являются гражданами одной из соседних республик. Материалы по нарушению миграционного законодательства переданы в УВМ ГУ МВД России по Самарской области для принятия мер.