«Рабовладелец» из Чапаевска проведет в колонии строгого режима 4,5 года
Следователи из Чапаевска доказали вину мужчины в использовании рабского труда, причинении физических страданий и тайном хищении чужого имущества.
Суд установил, что в начале 2014 года мужчина пригласил на свой земельный участок для ведения подсобного хозяйства уроженца Республики Северная Осетия. За работу он обещал осетину крышу над головой, питание и помощь в поиске работы, а также достойный заработок. Однако когда мужчина приехал в Самарскую область, обвиняемый незаконно лишил его свободы, забрал у него паспорт и удерживал потерпевшего в подневольном состоянии, заставляя трудиться бесплатно. Если обвиняемому не нравилось, как его пленник выполнял работу, он избивал мужчину металлической монтировкой, черенком от лопаты и деревянной палкой. После избиения обвиняемый запрещал мужчине обращаться за медицинской помощью и привязывал его к трубе металлической цепью. На цепи пленник сидел до 6 часов в сутки.
Приговором суда «рабовладельцу» назначено наказание в виде 4,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
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