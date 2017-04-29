«Вампиры» вышли на охоту. Операция «Антиклещ» - практические советы

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- Мониторинг за числом обратившихся с укусами клещей в 2017 году начат с 16 марта. Эпидемический сезон продолжается до конца сентября. Наибольшая активность клещей наблюдается в теплый период весны – начало лета (май-июнь), возможен и второй пик заболеваемости в августе-сентябре, - рассказывает Светлана Архипова.

С марта по настоящее время уже зарегистрировано 83 случая укусов клещей (в том числе у 22 детей), что, впрочем, меньше уровня прошлого года в 4,6 раза, когда кровососы попили кровь у 378 человек. Клещам неважно, кто перед ним – ребенок или взрослый. Для клещей люди и животные – еда. Хотя и сами клещи – это животные, а не насекомые, как ошибочно полагают некоторые россияне.





Клещ-мужчина кровь не пьет!

- Наиболее опасны клещи рода Ixodes и Dermacentor, переносчики клещевого вирусного энцефалита и клещевого боррелиоза (болезнь Лайма). Кроме этого, клещи являются переносчиками таких заболеваний у людей, как эрлихиоз, анаплазмоз, туляремия, тиф сыпной и возвратный. Животные также могут заболеть боррелиозом, бабезиозом, эрлихиозом и анаплазмозом, - предупреждает Светлана Архипова.

Интересный факт, но в роду панцирных клещей Ixodes кровью питаются только самки, чтобы плодить потомство. А вот мужские особи можно назвать вегетарианцами — кровь им абсолютно не требуется, у них даже ротовой аппарат не приспособлен для питания таким способом. Своими рудиментированными губами самцы слизывают сок растений, тем и живут. Причем срок жизни мужских особей примерно вполовину меньше, чем у самок. Их главная задача — выполнить мужской долг и оплодотворить самку.

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- В основном все заражения происходят сейчас не в лесу, а именно в пригородных дачных участках. Число случаев этого заболевания связано с усиленным дачным строительством, выездом на природу, проживанием за городом. Назвать какие-то определенные места невозможно, - говорит Светлана Архипова.

В черте города самые излюбленные места обитания и кормежки клещей – парки и скверы, богатые на листву. Клещи ищут «обед» интересным поведением под названием «квесты». Квестование клещей — это целый процесс, который можно наблюдать длительное время. Кровососы сами по себе ползают очень медленно и не способны заползать на высокие ветви деревьев. И клещи не умеют прыгать, вопреки распространенному мифу. Но паукообразные заползают на стебли травы или ветви кустарников, занимая там позицию, откуда лучше можно высмотреть, а точнее — почувствовать будущую жертву. Уже на позиции клещи приступают к длительному периоду ожидания цели. Как только животные чувствуют, что где-то рядом появляются потенциальные хозяева, то становятся в типичную позу с передними вытянутыми ногами. Как паразиты видят людей? Дело в том, что человек выделяет углекислый газ, а также тепло, которое чувствуют клещи. Поэтому кровососы способны «увидеть» жертву за несколько десятков метров.

Но не стоит думать, что достаточно держаться подальше от листвы, чтобы избежать встречи с опасным паразитом.

- Еще одним инфекционным очагом служат дикие животные и птицы (бурундуки, зайцы, белки, крысы, лисицы, ежи, тетерева, глухари, рябчики, дятлы). Пернатые, заражаясь и став хранителями инфекции, могут распространять не только сам вирус, но и клещей. Так формируются новые природные источники болезни, - объясняет Архипова.

То есть когда кому-то захочется потрогать белочку, например, в Загородном парке, нужно помнить, что верхом на ней может сидеть клещ-наездник, готовый к атаке.

Управа на паразитов

Конечно, поддаваться страхам и становиться затворником вовсе не обязательно. Просто, отправляясь на природу, нужно соблюдать несколько правил: применять химические репелленты, надевать одежду, максимально скрывающую поверхность тела, регулярно осматривать открытые участки. Не стоит забывать и о прививке от клещевого энцефалита, которую можно и нужно сделать в прививочных пунктах на базе поликлиник, медсанчастей, здравпунктов учебных заведений после консультации врача. Дома неплохо держать такие антигистаминные средства, как кларитин, супрастин, эриус, телфаст, зиртек и другие.

Но что если самарцы не успели принять необходимые меры и «вампиры» все-таки их укусили? Без паники!

- В случае присасывания клеща необходимо незамедлительно обратиться в лечебное учреждение для удаления клеща и решения вопроса для определения показаний к назначению экстренной специфической профилактики. Помощь по удалению клеща медицинские работники обязаны оказать по месту обращения, независимо от места медицинского обслуживания. Если нет возможности обратиться за медицинской помощью, присосавшихся к телу клещей следует удалить как можно скорее. Чем быстрее это будет сделано, тем меньше вероятность того, что в кровь попадет возбудитель опасного заболевания. Снимать клеща следует очень осторожно, чтобы не оборвать хоботок, который глубоко и сильно укрепляется на весь период присасывания, - рассказывает Светлана Архипова.

Еще один интересный факт. В процессе питания масса клеща увеличивается в 80-120 раз. Человек после такого обеда мог бы весить 600-700 кг! Но, следуя этим простым советам, самарцы уберегут себя от болезней, а клещей от переедания, и весенне-летний сезон оставит горожанам только приятные воспоминания.