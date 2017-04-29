В мае самарцев созовут на совет по застройке исторического центра

В Самаре продолжается работа по завершению строительства проблемных объектов. При поддержке областного правительства в городе количество обманутых дольщиков за последние годы снизилось в 5 раз. На конец 2016 года количество обманутых дольщиков составляло 2314 человек. В настоящее время на территории города расположено 23 долгостроя, 10 из которых – проблемные. В остальных домах люди уже проживают. Сейчас проходит подготовка этих домов к сдаче в эксплуатацию.

Администрация Самары сегодня решает проблему сохранения исторической части города. Строительные компании стремятся застроить центр высотками, горожане зачастую высказываются против. Для решения этих вопросов глава Самары Олег Фурсов предложил в мае созвать градостроительный совет, в который войдут эксперты, общественники, представители власти и горожане. На нем должны быть выработаны нормы, которые будут применяться при застройке исторического центра.

В 2016 году активными темпами велось строительство объектов социальной инфраструктуры. Так, в прошлом году было завершено строительство двух школ – в микрорайонах Волгарь и Крутые Ключи. В 2017 году в бюджете предусмотрены средства для софинансирования строительства двух детских садов в этих жилых микрорайонах на сумму 14,5 миллиона рублей. Это позволит привлечь из вышестоящего бюджета почти 276 миллионов рублей.

Кроме того, продолжится преобразование спортивной инфраструктуры. В этом году будет завершено строительство стадиона «Нефтяник». В настоящее время ведутся переговоры о восстановлении стадиона «Заря», который может перейти в общее пользование муниципалитета и Самарского государственного технического университета.

Одна из важнейших задач на ближайшее время - подготовка Самары к проведению матчей чемпионата мира по футболу в 2018 году. Внимание уделяется не только спортивным и туристическим объектам, но и инфраструктуре. Так, к 2017 году были введены в строй почти 5 километров водопровода. А осенью 2016 года был заключен муниципальный контракт на строительство путепровода тоннельного типа на пересечении с улицей Дальняя, что обойдется более чем в 230 миллионов рублей.

Кроме того, вплотную к стадиону подойдут новые трамвайные пути. Уже завершено проектирование реконструкции трамвайной линии от площади Урицкого до Московского шоссе со строительством новой трамвайной линии от улицы Ташкентской до стадиона. В ближайшее время подрядчик приступит к работам.