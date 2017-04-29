К концу года нормативным показателям будут отвечать больше половины самарских дорог

На ремонт дорог «картами» будут направлены 164 миллиона рублей. Таким методом планируют отремонтировать 31 автодорогу. Глава Самары Олег Фурсов отметил, что к концу 2017 года доля дорог, отвечающих нормативным показателям, составит 60%.

- В конце 2016 года в областное министерство транспорта и автомобильных дорог для проверки была передана вся проектно-сметная документация. Это позволило раньше обычного провести конкурсные процедуры. Уже в середине апреля, с наступлением тепла начались работы по фрезерованию верхнего слоя асфальта. В середине мая начнется укладка нового дорожного полотна, - сообщил Олег Фурсов.