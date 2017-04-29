Доходы бюджета Самары выросли на 10,4%

Об этом глава Самары Олег Фурсов рассказал в своем отчете перед гордумой об итогах работы администрации в 2016 году.

Собственные доходы города выросли по сравнению с 2015 годом на 6,4% и составили 13 миллиардов рублей. Кроме того, безвозмездные поступления из областного и федерального бюджетов выросли на 15,8% и составили 10,7 миллиарда рублей.

Существенной экономии бюджетных средств удалось достичь благодаря строгой финансовой дисциплине. Экономия от начальной цены контрактов составила 8% - 206,7 миллиона рублей. При этом по итогам 2015 года экономия составила порядка 5%. Также повысилась эффективность работы муниципальных предприятий. В 2016 году они показали существенный рост в 9%, совокупный доход составил 10 миллиардов рублей.

Эффективность работы финансового блока администрации отразилась и в рейтингах Самары. Так, в 2016 году кредитный рейтинг города был подтвержден на уровне «BB+» с прогнозом «Стабильный». Присвоенный рейтинг отражает сильную экономику города, хорошие бюджетные показатели, высокие капитальные расходы и потенциальную поддержку от Самарской области.

По итогам конкурса «Национальный рейтинг прозрачности закупок-2016» в позиции «Государственные заказчики муниципального уровня» Самара вошла в десятку городов с наиболее высокой открытостью закупок.

По мнению Олега Фурсова, резерв для пополнения бюджета еще достаточно высок. Глава Самары заявил, что районным властям необходимо усилить работу по повышению собираемости имущественного и земельного налогов. Важной статьей доходов городского бюджета могут стать и отчисления от акциза с продажи алкогольной продукции. Администрацией города и районов совместно с правоохранительными органами налажена работа по пресечению продажи контрафактного алкоголя.

Кроме того, почти не ведется учет рынка арендного жилья. Его легализация – следующий шаг на пути пополнения бюджета.

- Поиск новых источников дохода, повышение финансовой дисциплины, грамотное планирование и экономия позволяют направить из бюджета дополнительные средства на решение важных городских задач, - отметил Олег Фурсов.