Самарский спутник за год отснял больше 14 миллионов квадратных километров Земли

На 27 апреля 2017 года целевой аппаратурой КА «Аист-2Д» отснято более 14 миллионов квадратных километров земной поверхности, из них 4 миллиона на территории РФ. Получаемая информация уже сегодня находит практическое применение при решении ряда задач государственных федеральных и региональных потребителей (например, МЧС России, министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области и др.). К информации также проявляют интерес отечественные и зарубежные коммерческие структуры.