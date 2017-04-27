Голоса самарцев могут помочь высадить «Аллею Славы» в городе

Самара пока находится на 10 строчке рейтинга всенародного голосования. Город с 430-летней историей, обладатель почетного звания «Город трудовой и боевой славы» идет с большим отрывом от лидеров – Санкт-Петербурга, Москвы и Казани. Зато Тольятти Самарской области уже вошел в первую пятерку.

У самарцев еще есть возможность повлиять на результаты голосования – интернет-этап акции «Аллея Славы» продлится до 30 апреля. Проголосовать за Самару можно, перейдя по этой ссылке