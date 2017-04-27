Самарцы в лидерах по приобретению федерального облигационного займа

Лидером по обращениям стала Москва и область – 37% от общего числа. На втором месте оказались – Санкт-Петербург и Ленинградская область – 17%. На третьем месте разместилась Самара - 3,5% желающих получить ОФЗ. Из числа обратившихся: 70% - мужчины и 30% - женщины. По сообщению минфина, ставка первого купона дебютного выпуска ОФЗ составит 7,5% годовых, второго — 8%, третьего — 8,5%, четвертого — 9%, пятого — 10%, шестого — 10,5%.