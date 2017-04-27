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Около 30 тысяч четвероклашек в Самарской области пишут проверочные работы

В школах страны проводят всероссийские проверочные работы. Абсолютно все четвертые классы 18 апреля написали их по русскому языку, а 25-го - по математике. Сегодня, 27 апреля, ребята выполняют задания по окружающему миру. 
 
Проверочные работы по этим же предметам и еще по истории делают пятиклассники. Однако не во всех учреждениях образования - только там, где проходит апробация. 
 
Работы по географии написали ученики девятых и одиннадцатых классов. Последним предстоит пройти испытания еще по ряду дисциплин. Проверяют работы школьные учителя. 
 
Оценки не важны 
 
Как рассказала заместитель министра образования и науки Самарской области Светлана Бакулина, в нашей губернии в проверочных работах участвует около 30 тысяч учеников четвертых классов. Задания для них рассчитаны на 45 минут. Например, проверочная по русскому включала в себя два этапа. Сначала диктант и два задания к нему, а в другой день - 12 заданий по тексту. По математике было 11 вопросов, в том числе связанные с умением считать в жизненных ситуациях, например в магазине. 
 
На самом деле проверочные работы - никакое не нововведение. Это старые добрые контрольные, и их не нужно бояться. Результаты позволяют педагогам выстроить план дальнейшего обучения детей. 
 
- Эти работы нужны для того, чтобы понять, как дети усвоили материал программы начальной школы. Если результаты покажут, что есть отставание, не отработаны какие-либо компетенции, то учителя внесут корректировки в программу пятого класса, - рассказала Светлана Бакулина. - Мы, со своей стороны, поймем, какие управленческие решения нужно принять. Ввести новые программы, заняться переподготовкой педагогов или что-то еще. 
 
Чтобы получить "тройку" по математике, достаточно было набрать шесть баллов из 18. 
 
- Мы рекомендуем всем школам, даже настаиваем, чтобы не выставляли неудовлетворительные отметки, лишний раз не травмировали детей. И вообще объясняли: главное в этой работе - не полученная оценка, а осознание того, что я знаю, и того, что мне еще нужно узнать, - подчеркнула замминистра. 
 
Министерство рекомендует, чтобы отметки за проверочные работы не влияли на итоговые оценки, хотя школа может принять такое решение. 

Уровень подготовки 
 
Более 5 200 пятиклассников из 109 школ Самарской области выполняют проверочные работы. Например, по истории контрольная состояла из восьми заданий, шесть из них - по пройденному материалу, а два - краеведческие. Детям предлагалось назвать известного земляка и коротко рассказать о его достижениях, исследованиях, об их важности для города, страны, мира. Планируется, что в следующем году проверочные работы станут обязательными для пятых классов всех учебных заведений. 
 
Ученики одиннадцатых выполняют задания по предметам, которые не выбрали для сдачи ЕГЭ. Для педагогов важно посмотреть, каков уровень подготовки ребят по всем дисциплинам. 
 
В школах к проверочным работам готовились, тренировались по демонстрационным вариантам. Директор самарской школы №41 «Гармония» Сергей Пичкуров отметил, что в целом их проведение не влияет на общий распорядок. 
 
В министерстве образования и науки рассчитывают, что результаты будут не хуже, чем в 2016 году. Тогда у четвертых классов средние значения отмечены на высоком уровне. Однако в каких-то учреждениях были хорошие баллы, а другим по итогам оказывали серьезную помощь, чтобы изменить тревожную ситуацию. 
 
- Важно, чтобы ребята писали честно, а учителя проверяли объективно, - подытожила Светлана Бакулина.
 
Дата: 27 апреля 2017 , 10:35
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Автор текста: Ева Нестерова
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