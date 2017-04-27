Самара помогла обеспечить 78,5 % детей в регионе услугами допобразования

Исполнение бюджета 2016 года составило 98,7% (29,6 миллиарда рублей), что на 0,7% выше показателей 2015 года. Министр рассказал о начале масштабного строительства новых школ.

- Отрадно, что этот процесс коснулся Самары, где новые школы не возводились в течение 20 лет. Наша губерния вошла в число лидеров среди субъектов Российской Федерации по числу созданных новых мест в системе общего образования. На 2017 год запланирован ввод школы в Южном городе на 1500 мест, - рассказал Пылев.

В докладе министра были представлены статистические данные охвата детей в возрасте 5-17 лет услугами дополнительного образования, что составляет 78,5%. Этот показатель был достигнут за счет отдельных муниципалитетов, прежде всего, Самары и Новокуйбышевска.