В Самаре состоится выставка работ скульптора Карена Саркисова



- Скульптурой я начал заниматься с детства, - рассказывает Карен, - меня увлекала еще и музыка. В итоге я выбрал скульптуру – в каком-то роде, это тоже музыка, только застывшая в бронзе, камне, дереве или другом материале.



Он закончил скульптурное отделение Российской академии живописи, ваяния и зодчества, затем снова вернулся в её стены, только уже в качестве преподавателя. Карен признается, что памятник основателю крепости Самара был его первым монументальным произведением. Автор работает также в жанре малой пластики.

- Портрет – один из моих любимых жанров, - рассказывает Карен.

Он создает скульптурные портреты людей, которые ознаменовали собой целую эпоху в жизни нашей страны или мира, например его бюсты Валерия Чкалова установлен в Якутске и Гая Северина -в Московской области.



Карен принимал участие во многих творческих конкурсах на памятники Фёдору Ушакову, Евпатию Коловрату, Дмитрию Шостаковичу, Виктору Цою, Абаю Кунанбаеву.

Проекты памятников, бюсты и другую скульптуру малых форм можно будет увидеть в Самаре в ближайшие несколько недель. 0+