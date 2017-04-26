В Самаре состоится выставка работ скульптора Карена Саркисова
27 апреля в галерее «Вавилон» открывается выставка работ автора памятника князю Засекину Карена Саркисова. Карен – наш земляк, но уже долгое время живет в Москве.
- Скульптурой я начал заниматься с детства, - рассказывает Карен, - меня увлекала еще и музыка. В итоге я выбрал скульптуру – в каком-то роде, это тоже музыка, только застывшая в бронзе, камне, дереве или другом материале.
Он закончил скульптурное отделение Российской академии живописи, ваяния и зодчества, затем снова вернулся в её стены, только уже в качестве преподавателя. Карен признается, что памятник основателю крепости Самара был его первым монументальным произведением. Автор работает также в жанре малой пластики.
Карен принимал участие во многих творческих конкурсах на памятники Фёдору Ушакову, Евпатию Коловрату, Дмитрию Шостаковичу, Виктору Цою, Абаю Кунанбаеву.
- Скульптурой я начал заниматься с детства, - рассказывает Карен, - меня увлекала еще и музыка. В итоге я выбрал скульптуру – в каком-то роде, это тоже музыка, только застывшая в бронзе, камне, дереве или другом материале.
Он закончил скульптурное отделение Российской академии живописи, ваяния и зодчества, затем снова вернулся в её стены, только уже в качестве преподавателя. Карен признается, что памятник основателю крепости Самара был его первым монументальным произведением. Автор работает также в жанре малой пластики.
- Портрет – один из моих любимых жанров, - рассказывает Карен.
Он создает скульптурные портреты людей, которые ознаменовали собой целую эпоху в жизни нашей страны или мира, например его бюсты Валерия Чкалова установлен в Якутске и Гая Северина -в Московской области.
Карен принимал участие во многих творческих конкурсах на памятники Фёдору Ушакову, Евпатию Коловрату, Дмитрию Шостаковичу, Виктору Цою, Абаю Кунанбаеву.
Проекты памятников, бюсты и другую скульптуру малых форм можно будет увидеть в Самаре в ближайшие несколько недель. 0+
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