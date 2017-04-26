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Самара получит почти миллиард рублей на строительство детсадов и ремонт дорог

Поправки в городскую казну были рассмотрены на комитете по бюджету, налогам и экономике Самарской гордумы.
 
В город из вышестоящих бюджетов поступит около 927 миллионов рублей. 865 миллионов рублей – это субсидии на решение вопросов местного значения, и 62 миллиона рублей – субвенции на реализацию переданных государственных полномочий.
 
За счет поступивших средств, в частности, планируется капитально отремонтировать стадион «Нефтяник» (21 миллион рублей), профинансировать строительство новых детских садов в жилых районах «Кошелев-проект» и «Волгарь» (188 и 87 миллионов рублей соответственно), реконструировать Заводское шоссе от улицы Авроры до улицы 22 Партсъезда (169,5 миллиона рублей), отремонтировать ряд дорог местного значения (205,5 миллиона рублей), предоставить социальные выплаты на улучшение условий проживания ветеранам Великой Отечественной войны, вдовам инвалидов и участников Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей и гетто.
 
62 миллиона рублей, выделенные в качестве субвенций, позволят исполнить полномочия по организации регулярных перевозок на садово-дачные массивы, обеспечить жильем отдельные категории граждан, нуждающиеся в улучшении жилищных условий.
 
Теперь изменения в бюджет депутатам предстоит принять на пленарном заседании гордумы в четверг, 27 апреля.
Дата: 26 апреля 2017 , 10:11
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Автор текста: Сергей Ромашов
Автор фото: пресс-служба Думы городского округа Самара
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