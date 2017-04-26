Для установки «Колеса обозрения» в парке Гагарина займут 90 миллионов рублей

15 мая должна определиться организация, которая одолжит МАУ «Парки Самары» 90 миллионов рублей на приобретение и монтаж аттракциона «Колесо обозрения» в парке Гагарина в Промышленном районе Самары. Высота аттракциона составит 55 метров. Кредит предприятие рассчитывает вернуть до 31 мая 2022 года. «Парки Самары» рассчитывают взять заем под 13,3% годовых. В какие сроки планируется установить аттракцион, пока неизвестно.