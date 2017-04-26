Для установки «Колеса обозрения» в парке Гагарина займут 90 миллионов рублей
Муниципальное предприятие "Парки Самары" разместило на портале госзакупок запрос предложений на оказание финансовых услуг по предоставлению кредита.
15 мая должна определиться организация, которая одолжит МАУ «Парки Самары» 90 миллионов рублей на приобретение и монтаж аттракциона «Колесо обозрения» в парке Гагарина в Промышленном районе Самары. Высота аттракциона составит 55 метров. Кредит предприятие рассчитывает вернуть до 31 мая 2022 года. «Парки Самары» рассчитывают взять заем под 13,3% годовых. В какие сроки планируется установить аттракцион, пока неизвестно.
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25 апреля 2017 , 21:00
Оксана
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