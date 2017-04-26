Больше 8 тысяч владельцев «пустых» квартир не платили за воду в Самаре

В начале 2017 года были внесены изменения в федеральное законодательство в сфере ЖКХ. Согласно им, если в квартире никто не прописан и нет приборов учета, собственник квартиры обязан платить за коммунальные услуги. Сколько собственников, на столько человек и будет рассчитан платеж. Если прибор учета есть, необходимо ежемесячно подавать в ресурсоснабжающую компанию его показания, даже нулевые.

Из-за низкой информированности населения выросли не только начисления за воду и канализацию, но и долги. В этой категории граждан должниками перед ООО «Самарские коммунальные системы» числятся более 8 тысяч самарцев. Сотрудники компании проводят рейды по «нулевым» квартирам, в ходе которых вручают уведомления о необходимости оплатить задолженность, разъясняют изменения в законодательстве и произведенный расчет.

СКС сообщают, что более половины квартир, в которых никто не прописан и никто не платит за воду, оказались очень даже жилыми. В них проживают квартиранты, но при отсутствии счетчиков раньше они не платили за коммунальные услуги. Теперь же собственники таких квартир обязаны платить либо по количеству собственников, либо установить приборы учета и ежемесячно оплачивать потребленные услуги водоснабжения и водоотведения.