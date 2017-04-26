Инвесторы покрасят 72 деревянных дома в Самаре

Администрация города провела инвентаризацию и выявила 332 деревянных дома по гостевым маршрутам чемпионата мира по футболу 2018 года, которые находятся в плохом состоянии. При этом здания являются уникальными архитектурными строениями, и мэрия намерена их сохранить и облагородить. Так как владельцы таких домов в массе своей граждане малообеспеченные, то они не способны сами содержать дома в хорошем состоянии.

До чемпионата эти дома планируют покрасить. Но бюджетных средств не хватит на покраску всех домов, поэтому администрация обратилась в 8 саморегулируемых строительных организаций и к владельцам крупных строительных супермаркетов за помощью. В качестве дополнительной рабочий силы решили привлечь студенческие отряды. На сегодняшний день есть определенность по 72 объектам - инвесторы подтвердили готовность к покраске фасадов. Так, например, на улице Водников, 19 ООО «Интеграция» уже выполнило работы. Дома красят по типовым флористическим решениям, которые Главный архитектор Самары направил в районные администрации.

- Работы начнем после того, как немного просохнет почва после зимы. Для нас это не первый опыт. Мы и раньше занимались такими работами. Есть уже готовые объекты, например, на улице Льва Толстого. По всему тому перечню, который нам передали из департамента, все дома будут обязательно сделаны. Помимо того, что нам поручили городские власти, в этом году проведем работы на Молодогвардейской, 83-87, по флигелю усадьбы Зеленко, дому на улице Чапаевской, 132. Кроме того, покрасим здания на улице Алексея Толстого, 36, 65, 88, 90, 98, - пообещал исполнительный директор Ассоциации «Саморегулируемая организация «Самарская гильдия строителей» Григорий Дворцов.

Он также рассказал об используемых технологиях: для того, чтобы доски не мокли, а краска держалась не менее 15-20 лет, древесину покрывают специальной пропиткой. В свою очередь, Елена Бондаренко отметила, что в каждой администрации идет сбор материалов.

- Все неравнодушные жители могут обратиться в районные администрации, им подберут одноэтажные дома, которые они помогут красить. Мы также просим владельцев домов правильно реагировать на этот процесс. Есть факты, когда жильцы вели себя негативно по отношению к инвесторам, которые красили их дома, - рассказала Елена Бондаренко.