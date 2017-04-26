Тольяттинские полицейские задержали крупную партию наркотиков

В присутствии понятых полицейские обнаружили и изъяли с заднего пассажирского сидения автомобиля: четыре полимерных пакета с порошкообразным веществом белого цвета и 8 брикетов, обернутых в полимерные пленки, с веществом растительного происхождения.

Находку сотрудники органов внутренних дел направили на экспертизу. Проведенным исследованием установлено, что в пакете находилось вещество, содержащее в своих составах амфетамин массой более 880 граммов, наркотическое средство мефедрон массой 145,4 грамма и вещество массой 738,8 грамма, содержащее в своем составе гашиш, что относится к значительному размеру.

По данным полицейских, злоумышленники – жители Брянской области 1994 и 1995 года рождения и уроженец Республики Башкортостан 1994 года рождения, ранее уже привлекались к уголовной ответственности за кражи. В настоящее время в отношении них возбуждено уголовное дело за «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особом крупном размере». Задержанным избрана мера пресечения в виде ареста.