Ростехнадзор требует временно закрыть самарский пороховой завод «Коммунар»

В ходе проверки было выявлено 20 нарушений требований промышленной безопасности. Сотрудники надзорного ведомства установили, что в хранилищах склада взрывчатых материалов (ВМ) ящики с ВМ расставлены не по проекту; на складе ВМ хранятся не на настилах; электроустановки склада ВМ не оснащены защитой от утечек тока и токов короткого замыкания, а также от поражения людей электрическим током. Помимо этого, на предприятии не проведена экспертиза промышленной безопасности с целью продления срока безопасной эксплуатации на здание хранилища № 169.

По результатам проверки выдано предписание об устранении выявленных нарушений. Составлен протокол об административном правонарушении на юридическое лицо на приостановку деятельности через суд. Вынесено постановление о привлечении к административной ответственности в соответствии с ч.1 ст. 9.1 КоАП РФ должностного лица ФКП «Самарский завод «Коммунар».