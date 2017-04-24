Самарцы могут усилить контроль за подрядчиками по капремонту

В реестр вошли 97 организаций, большинство из которых зарегистрированы в Самарской области. Для каждой компании установлена максимальная (начальная) цена договора электронного аукциона. Подрядные организации включаются в реестр на трехлетний период - до апреля 2020 года.

Теперь жители региона могут узнать ИНН этих компаний, их точное месторасположение, контакты и имена руководителей. Таким образом, владельцы квартир в ремонтируемых домах могут усилить контроль за работами.