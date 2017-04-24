В Самарской области стало меньше мигрантов
Об этом говорится в докладе Самарастата о социально-экономическом положении Самарской области за январь-март 2017 года.
Численность постоянного населения региона на начало марта по предварительной оценке составила 3201,9 тысяч человек. За январь-февраль численность населения уменьшилась на 1,7 тысячи человек. Число родившихся, по сравнению аналогичным периодом прошлого года, сократилось на 9,3%, а число умерших увеличилось на 4,9%, превысив число родившихся на 42,1%. Тем не менее естественный прирост населения был зарегистрирован в Автозаводском районе Тольятти, поселке Усть-Кинельский городского округа Кинель, поселке Рощинский и поселке Смышляевка Волжского района, в Сызрани.
Кроме того, в январе-феврале 2017 года увеличилось число зарегистрированных браков на 11,7%, а число разводов сократилось на 1,7%. В целом по области на 1000 образовавшихся брачных пар пришлось 852 распавшихся (в январе-феврале 2016 года – 968).
В январе-феврале 2017 года на территории Самарской области также наблюдался миграционный прирост (528 человек), сложившийся за счет обмена населением со странами СНГ и другими зарубежными странами. Общий миграционный прирост по сравнению с данными за январь-февраль 2016 года сократился на 39,9%.
Большую часть миграционного прироста, сложившегося в результате обмена населением со странами СНГ, составляют мигранты из Таджикистана (24,0%), Казахстана и Украины (по 21,2%), Узбекистана (19,9%).
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