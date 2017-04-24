Жители Самарской области стали покупать меньше недвижимости и больше иностранной валюты

В феврале средняя зарплата жителей области составила 27172 рубля. По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года она выросла на 2,1%, в январе-феврале 2017 года - на 3,5%.

За два месяца 2017 года население израсходовало на покупку товаров и оплату услуг 124,6 миллиарда рублей, оплату обязательных платежей и взносов – 16,2 миллиарда рублей, покупку иностранной валюты – 4,1 миллиарда рублей, приобретение недвижимости – 1,3 миллиарда рублей. В феврале 2017 года, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, сократились потребительские расходы населения на 1,8%, уменьшились расходы на приобретение недвижимости на 0,8%, но увеличились расходы на покупку иностранной валюты на 0,6%.