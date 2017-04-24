Мэрия Самары ищет инвестора для строительства снегоплавильной станции
О проведении соответствующего конкурса администрация объявила на своем официальном сайте.
Победитель конкурса получит право заключения концессионного соглашения на создание снегоплавильной станции с локальными очистными сооружениями на территории Самары. Срок действия соглашения — 15 лет, при этом срок строительства и срок ввода в эксплуатацию объекта Соглашения определяется по результатам конкурса. В документах указано, что срок строительства — 7 месяцев, а срок ввода в эксплуатацию — 8 месяцев. Общая производительность снегоплавильной станции при -1°С будет составлять 180 тысяч килограммов расплавленного снега в час. Победителя планируют определить до 15 сентября 2017 года.
Концессия – это вид договора о создании или реконструкции за счет средств инвестора государственных объектов недвижимого имущества. При этом инвестор получает возможность эксплуатировать объект и получать с него прибыль. Денежную прибыль от деятельности снегоплавильной станции оценивают в 1 миллион рублей ежегодно. При этом станция остается в собственности города.
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