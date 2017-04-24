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В Тольятти открыли мемориал Сергея Михалева

В селе Подстепки под Тольятти на местном деревенском кладбище открыли мемориал в память о Сергее Михалеве.
 
Ровно год назад, 21 апреля, он, генеральный менеджер уфимского «Салавата Юлаева», возвращался из Челябинска в Уфу с похорон бывшего тренера хоккейного клуба «Трактор» Валерия Белоусова.По неизвестным причинам автомобиль «Шкода Октавия», которой управлял 37-летний редактор хоккейного сайта из Челябинска Камиль Галиакберов, на 1599-м километре федеральной трассы Москва – Челябинск в районе Аши выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовой фурой. Водитель выжил, его пассажир погиб на месте ДТП. Это был Сергей Михалев, которому 5 октября исполнилось бы 68 лет.
 
Мудрый, опытный наставник возглавлял многие российские клубы и за долгие годы своей карьеры подготовил целую плеяду чемпионов. Но особенно ярко его талант проявился в Тольятти, где в составе тренерского штаба «Лады» Сергей Михайлович впервые приводил нашу команду к чемпионскому титулу. Через год тольяттинский хоккейный клуб повторил этот успех, трижды становился серебряным призером чемпионата России, завоевал Кубок Европейских чемпионов. Мы гордимся тем, что во время Олимпиады в Сочи 17 февраля 2014 года наш земляк Сергей Михалев был введен в Российский Зал хоккейной славы.
 
Напомним, что Михалев во время игровой карьеры выступал за челябинский «Буревестник», уфимский «Салават Юлаев» и куйбышевский СКА, где играл вместе с защитником Сергеем Гимаевым, бывшим комментатором телеканала «Матч ТВ» и недавно ушедшим из жизни. Большую часть тренерской карьеры Михалев провел в тольяттинской «Ладе», где был помощником Геннадия Цыгурова, а также в «Салавате Юлаеве», с которым выиграл звание чемпионов России в сезоне-2007/08, и череповецкой «Северстали». Михалев в начале 90-х годов, откомандированный из «Лады» в ЦСК ВВС, привел самарских «летчиков» к титулу первых чемпионов России.
 
Таким образом, Михалев со своими командами выигрывал медали всех достоинств чемпионата России. "Золото" с уфимским «Салаватом Юлаевым» (сезон- 2007/08), "серебро" (2002/03) и "бронзу" (2001/02) с череповецкой «Северсталью». Помимо Сергея Михайловича похвастаться таким достижением могут лишь ещё двое патриархов российского тренерского цеха – Валерий Белоусов и Пётр Воробьёв, также успешно в начале 2000-х годов тренировавший тольяттинскую «Ладу».
 
В 1989 году Сергей Михайлович возглавлял студенческую сборную СССР, серебряного призёра Универсиады. В 2000 году - главный тренер юниорской сборной России (до 18 лет), серебряного призёра чемпионата мира. В 2002-м - помощник главного тренера национальной сборной. В 2006 году - главный тренер молодёжной сборной России (до 20 лет), серебряного призёра чемпионата мира.
 
Свитер Михалева (с четвертым номером) подняли под сводами «Уфа-Арены» 19 ноября 2015 года перед матчем уфимского «Салавата Юлаева» с тольяттинской «Ладой». И только в Самаре и Тольятти о Михалеве забыли…
 
«Тренер золотой мечты» - так назвал он книгу, выпущенную после того, как с уфимским «Салаватом Юлаевым» в 2008 году впервые привел его к золотым медалям российского чемпионата. На открытии мемориала, выполненного в виде хоккейной площадки с эмблемами хоккейных лиг, в которых играл и работал тренером Сергей Михайлович, присутствовала семья, а также друзья, коллеги Михалева, его воспитанники.
 
25 апреля на «Лада-Арене» стартует турнир в память о Сергее Михалеве среди игроков 2007 года рождения. В составе тольяттинской «Лады» на лед выйдет его сын Степан Михалев. В турнире примут участие команды, составленные из игроков 2007 г.р.: «Лада» (Тольятти), «Динамо» (Казань), «Трактор» (Челябинск), «Салават Юлаев» (Уфа), «Янтарная Звезда» (Калининград), «СКА-Стрельна» (Санкт-Петербург), «Барыс» (Астана) и «Русь» (Москва). Победитель и призеры турнира определятся по итогам кругового турнира.
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Дата: 24 апреля 2017 , 10:02
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Автор текста: Сергей Волков
Автор фото: TLT.ru
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