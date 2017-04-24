Бизнесмены Самарской области не доплачивают в бюджет налогов на миллиард рублей

Всего в сфере малого и среднего бизнеса региона зарегистрировано более 120 тысяч субъектов, а это сотни тысяч человек. Согласно данным областного правительства, из них 44% – индивидуальные предприниматели; 50% - микропредприятия; 5% - малые предприятия; 0,3% - средний бизнес. Из общего числа малых предприятий 42,0% работают в торговле, 26,7% – в сфере предоставления услуг, 8% – в строительстве, 7,9% – на транспорте и связи, 7,1% – в обрабатывающих производствах.

Оборот малых и средних предприятий в первом полугодии 2016 года достиг 245,1 миллиарда рублей, что на 18,6 миллиарда рублей больше аналогичного периода прошлого года. Доля произведенной продукции субъектами малого и среднего предпринимательства в общем объеме валового регионального продукта составляет 22,9%.

При этом, по данным областных властей, 20 % предпринимателей не платят налоги, в результате областной бюджет не досчитывает более миллиарда рублей налогов.