Поветкин и Лебедев в Самаре. Интервью именитых боксеров

Самарские «витязи»

В Самаре официально открыли клуб единоборств «Витязь». Здесь представлены различные виды единоборств — от работы в стойке (бокс, кикбоксинг, муай-тай и др.) до партерных (дзюдо, джиу-джитсу, айкидо и др.). Учат здесь и популярным сегодня смешанным единоборствам. В перспективе — открытие еще не менее пяти таких клубов в Самарской области. Об этом sgpress.ru рассказал вице-президент «Витязя» и президент самарской федерации кикбоксинга Михаил Борок. Он же назвал главную особенность клуба — это бесплатные занятия для тех мальчишек и девчат, которые не могут себе позволить платные тренировки. Если у самарских ребят есть тяга к спорту, то они не должны пропадать на улице, а должны становиться самарскими «витязями». А вот почему молодежи так важно заниматься спортом, объяснил Денис Лебедев.

- Мы живем в непростое время. Сегодня обстановка в мире такова, что нужно быть умными и сильными одновременно, но в тоже время и добрыми, дисциплинированными. Такие залы, как «Витязь» открываются по всей России с целью привлечения молодежи к спорту, начиная с самого раннего возраста. Это необходимо для того, чтобы оздоровить нацию, направить детей в нужное русло. Ведь единоборство — это не только выяснение отношений в ринге. Спорт учит уважать своих сверстников, общаться с коллективом, уважать старших. Ведь эти ребята потом отправятся служить Родине, своей стране. Кто-то станет участником Национальной гвардии, кто-то пойдет в службу безопасности и так далее. А начинается все с открытия вот таких залов, - считает Лебедев.

Вот так плавно Лебедев перешел на следующую тему беседы с sgpress.ru — воспитание патриотизма.

«Белый лев» и «Белый лебедь»

Поветкин и Лебедев не случайно были выбраны хедлайнерами (прим. - приглашенными звездами) открытия клуба «Витязь». В мире бокса они практически олицетворяют собой патриотизм и любовь к Родине. Будь-то «Белый лев» (прим. - прозвище спортсмена) Александр Поветкин, выходящий на ринг под композицию «Русь» и пропагандирующий исконно русские ценности, или «Белый лебедь» Лебедев, который надевает на матч десантную тельняшку. Поэтому на тему патриотизма оба говорят открыто, утверждают, что любовь к Родине помогает им побеждать. Эти слова из уст чемпионов адресованы юным самарским спортсменам.

- Любовь к Родине очень помогает. Ты все время идешь на бой с мыслью о том, что самое главное — это страна, родные и близкие, друзья. Это очень большая ответственность. И поэтому проводить бои дома, в России, гораздо тяжелее, потому что стены давят, как говорится. Когда находишься на ринге где-то за границей, то чувствуешь себя более раскованно. А своей победой ты приносишь много радости соотечественникам, которые за тебя болеют, - говорит Александр Поветкин охотно.

А вот после вопроса на тему прозрачности антидопингового законодательства Поветкин нахмурился, но молчать не стал.

Политика или спорт?

Не обязательно быть заядлым фанатом спорта, и в частности, бокса, чтобы быть в курсе современных реалий. Достаточно хотя бы изредка открывать новостную ленту в Интернете или включать телевизор за завтраком. Наверное, почти каждый знает о допинговом прессинге, которым в последние годы подвергаются российские спортсмены со стороны Всемирного антидопингового агентства WADA. Не избежал допинговой «охоты на ведьм» и «Русский витязь» Поветкин. Допинг-проба, взятая у Поветкина 6 декабря 2016 года перед боем за звание «временного» чемпиона мира по версии WBC с канадцем Бермейном Стиверном, дала положительный результат на содержание якобы запрещенного вещества. В итоге бой в Екатеринбурге был отменен, а российского спортсмена дисквалифицировали и лишили всех титулов. Сегодня Поветкин оспаривает это решение в суде. Вот как эту ситуацию sgpress.ru прокомментировал сам Поветкин.

- 6 декабря проба показала, что я провалил допинг-тест, а уже 15-го две пробы оказались чистыми, то есть после боя. Хотя если человек принимал допинг, то его след в организме можно обнаружить в течение года, Нельзя провалить допинг-тест сегодня, а через две недели оказаться чистым. Причем, 6 декабря вместе с WADA у меня брала пробу еще и независимая компания, которая подтвердила, что я чист. Но об этом почему-то нигде не пишут и нигде не рассказывают. На суде в Нью-Йорке WADA, можно сказать, была поймана на лжи, и наши представители разбили их в пух и прах. Но это ничего не изменит. Ведь если они там признают свою неправоту, значит признают, что их система ломается, - говорит Поветкин.

Нашлось, что сказать по этому неприятному вопросу и у Лебедева.

- Наше дело правое, а кто прав, тот и сильнее. Знакомые нам всем слова из всеми известного кинофильма. Мы их придерживаемся и стараемся жить по правде и справедливости, - поддержал коллегу и товарища Денис Лебедев.

Не сдаваться

Sgpress.ru попросил российских чемпионов дать совет самарских ребятам, которые делают первые шаги в мире спорта и мечтают достигнуть вершин своих кумиров.

- Самое главное не сдаваться никогда, потому что будет тяжело. Всякое может быть и надо уметь переступать через себя. Как раз спорт этому учит. Задался — значит иди к цели, и ты ее добьешься. Терпение и труд — они все перетрут, - подсказывает Поветкин.

У боксера должны быть только две причины не прийти на тренировку. Одна из них умер, вторая — заболел и умер, шутит Денис Лебедев. А потом добавляет, уже серьезнее.

- Надо помнить, что тренируешься ты не для того, чтобы бить, но чтобы защищать кого-то, заступаться за слабых. Нужно понимать, для чего ты занимаешься единоборствами. И никогда не сдаваться, - отмечает Лебедев.

Поветкин и Лебедев своим примером показывают, как это — не опускать руки и держать удар. Например, оба спортсмена в скором времени готовятся к следующим боям и победам. «Белый лебедь» готовится к бою с австралийским боксером, а «Русский витязь» ставит задачу выйти на бой за звание чемпиона мира, и не исключает повторного поединка с экс-чемпионом по боксу в тяжелом весе Владимиром Кличко. Первый бой спортсменов состоялся 5 октября 2013 года в Москве. Судьи по итогам поединка отдали победу Кличко по очкам,а Поветкин получил первое поражение в профессиональной карьере. Фанаты Поветкина и бокса в целом до сих пор ждут матча-реванша.

Sgpress.ru хотел еще о многом спросить спортсменов, но время интервью истекло, ведь звезд мирового бокса ждала целая армия фанатов, которые пришли на открытие клуба «Витязь». В Самаре у них нашлись даже самые юные болельщики. Одна десятилетняя девочка так жаждала увидеть своего героя Лебедева, что организаторы просто не могли не представить ее лично чемпиону. Впрочем, и у остальных самарских поклонников бокса была возможность взять автограф и в живую пообщаться с легендами. После автограф-сессии и дружеского общения с чемпионами состоялась церемония торжественного открытия чемпионами клуба единоборств. Затем гостям показали мастер-класс заслуженные тренеры Самарской области, а также прошли показательные выступления тренеров и воспитанников клуба, Поветкин и Лебедев дали самарским ребятам полезные советы и пообещали вернуться в Самару, чтобы уже самим провести мастер-классы.