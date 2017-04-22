22 апреля 2017 года,
12:28
$ 56.23    60.32   Нефть 51.92 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
Самарский характер
Исторические версии
Куйбышев - запасная столица
ЧМ-2018
Стара-Загоре - 50
Итоги года
Час пешком
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Главная/Лента новостей/

Поветкин и Лебедев в Самаре. Интервью именитых боксеров

В пятницу, 21 апреля, в ТЦ «Сила Спорта» состоялось торжественное открытие самарского клуба единоборств «Витязь». Специально ради этого события в областную столицу приехали две легенды российского бокса — олимпийский чемпион Александр Поветкин и чемпион мира Денис Лебедев. Спортсмены рассказали sgpress.ru о работе с молодежью, о последних значимых событиях в мире единоборств, о сохранении спортивных традиций Самарской губернии и многом другом.
 
Самарские «витязи»
 
В Самаре официально открыли клуб единоборств «Витязь». Здесь представлены различные виды единоборств — от работы в стойке (бокс, кикбоксинг, муай-тай и др.) до партерных (дзюдо, джиу-джитсу, айкидо и др.). Учат здесь и популярным сегодня смешанным единоборствам. В перспективе — открытие еще не менее пяти таких клубов в Самарской области. Об этом sgpress.ru рассказал вице-президент «Витязя» и президент самарской федерации кикбоксинга Михаил Борок. Он же назвал главную особенность клуба — это бесплатные занятия для тех мальчишек и девчат, которые не могут себе позволить платные тренировки. Если у самарских ребят есть тяга к спорту, то они не должны пропадать на улице, а должны становиться самарскими «витязями». А вот почему молодежи так важно заниматься спортом, объяснил Денис Лебедев.
 
- Мы живем в непростое время. Сегодня обстановка в мире такова, что нужно быть умными и сильными одновременно, но в тоже время и добрыми, дисциплинированными. Такие залы, как «Витязь» открываются по всей России с целью привлечения молодежи к спорту, начиная с самого раннего возраста. Это необходимо для того, чтобы оздоровить нацию, направить детей в нужное русло. Ведь единоборство — это не только выяснение отношений в ринге. Спорт учит уважать своих сверстников, общаться с коллективом, уважать старших. Ведь эти ребята потом отправятся служить Родине, своей стране. Кто-то станет участником Национальной гвардии, кто-то пойдет в службу безопасности и так далее. А начинается все с открытия вот таких залов, - считает Лебедев.
 
Вот так плавно Лебедев перешел на следующую тему беседы с sgpress.ru — воспитание патриотизма.
 
«Белый лев» и «Белый лебедь» 
 
Поветкин и Лебедев не случайно были выбраны хедлайнерами (прим. - приглашенными звездами) открытия клуба «Витязь». В мире бокса они практически олицетворяют собой патриотизм и любовь к Родине. Будь-то «Белый лев» (прим. - прозвище спортсмена) Александр Поветкин, выходящий на ринг под композицию «Русь» и пропагандирующий исконно русские ценности, или «Белый лебедь» Лебедев, который надевает на матч десантную тельняшку. Поэтому на тему патриотизма оба говорят открыто, утверждают, что любовь к Родине помогает им побеждать. Эти слова из уст чемпионов адресованы юным самарским спортсменам.
 
- Любовь к Родине очень помогает. Ты все время идешь на бой с мыслью о том, что самое главное — это страна, родные и близкие, друзья. Это очень большая ответственность. И поэтому проводить бои дома, в России, гораздо тяжелее, потому что стены давят, как говорится. Когда находишься на ринге где-то за границей, то чувствуешь себя более раскованно. А своей победой ты приносишь много радости соотечественникам, которые за тебя болеют, - говорит Александр Поветкин охотно.
 
А вот после вопроса на тему прозрачности антидопингового законодательства Поветкин нахмурился, но молчать не стал.
 
Политика или спорт? 
 
Не обязательно быть заядлым фанатом спорта, и в частности, бокса, чтобы быть в курсе современных реалий. Достаточно хотя бы изредка открывать новостную ленту в Интернете или включать телевизор за завтраком. Наверное, почти каждый знает о допинговом прессинге, которым в последние годы подвергаются российские спортсмены со стороны Всемирного антидопингового агентства WADA. Не избежал допинговой «охоты на ведьм» и «Русский витязь» Поветкин. Допинг-проба, взятая у Поветкина 6 декабря 2016 года перед боем за звание «временного» чемпиона мира по версии WBC с канадцем Бермейном Стиверном, дала положительный результат на содержание якобы запрещенного вещества. В итоге бой в Екатеринбурге был отменен, а российского спортсмена дисквалифицировали и лишили всех титулов. Сегодня Поветкин оспаривает это решение в суде. Вот как эту ситуацию sgpress.ru прокомментировал сам Поветкин.
 
- 6 декабря проба показала, что я провалил допинг-тест, а уже 15-го две пробы оказались чистыми, то есть после боя. Хотя если человек принимал допинг, то его след в организме можно обнаружить в течение года, Нельзя провалить допинг-тест сегодня, а через две недели оказаться чистым. Причем, 6 декабря вместе с WADA у меня брала пробу еще и независимая компания, которая подтвердила, что я чист. Но об этом почему-то нигде не пишут и нигде не рассказывают. На суде в Нью-Йорке WADA, можно сказать, была поймана на лжи, и наши представители разбили их в пух и прах. Но это ничего не изменит. Ведь если они там признают свою неправоту, значит признают, что их система ломается, - говорит Поветкин.
 
Нашлось, что сказать по этому неприятному вопросу и у Лебедева. 
 
- Наше дело правое, а кто прав, тот и сильнее. Знакомые нам всем слова из всеми известного кинофильма. Мы их придерживаемся и стараемся жить по правде и справедливости, - поддержал коллегу и товарища Денис Лебедев.
 
Не сдаваться
 
Sgpress.ru попросил российских чемпионов дать совет самарских ребятам, которые делают первые шаги в мире спорта и мечтают достигнуть вершин своих кумиров.
 
- Самое главное не сдаваться никогда, потому что будет тяжело. Всякое может быть и надо уметь переступать через себя. Как раз спорт этому учит. Задался — значит иди к цели, и ты ее добьешься. Терпение и труд — они все перетрут, - подсказывает Поветкин.
 
У боксера должны быть только две причины не прийти на тренировку. Одна из них умер, вторая — заболел и умер, шутит Денис Лебедев. А потом добавляет, уже серьезнее.
 
- Надо помнить, что тренируешься ты не для того, чтобы бить, но чтобы защищать кого-то, заступаться за слабых. Нужно понимать, для чего ты занимаешься единоборствами. И никогда не сдаваться, - отмечает Лебедев.
 
Поветкин и Лебедев своим примером показывают, как это — не опускать руки и держать удар. Например, оба спортсмена в скором времени готовятся к следующим боям и победам. «Белый лебедь» готовится к бою с австралийским боксером, а «Русский витязь» ставит задачу выйти на бой за звание чемпиона мира, и не исключает повторного поединка с экс-чемпионом по боксу в тяжелом весе Владимиром Кличко. Первый бой спортсменов состоялся 5 октября 2013 года в Москве. Судьи по итогам поединка отдали победу Кличко по очкам,а Поветкин получил первое поражение в профессиональной карьере. Фанаты Поветкина и бокса в целом до сих пор ждут матча-реванша.
 
Sgpress.ru хотел еще о многом спросить спортсменов, но время интервью истекло, ведь звезд мирового бокса ждала целая армия фанатов, которые пришли на открытие клуба «Витязь». В Самаре у них нашлись даже самые юные болельщики. Одна десятилетняя девочка так жаждала увидеть своего героя Лебедева, что организаторы просто не могли не представить ее лично чемпиону. Впрочем, и у остальных самарских поклонников бокса была возможность взять автограф и в живую пообщаться с легендами. После автограф-сессии и дружеского общения с чемпионами состоялась церемония торжественного открытия чемпионами клуба единоборств. Затем гостям показали мастер-класс заслуженные тренеры Самарской области, а также прошли показательные выступления тренеров и воспитанников клуба, Поветкин и Лебедев дали самарским ребятам полезные советы и пообещали вернуться в Самару, чтобы уже самим провести мастер-классы. 
Дата: 22 апреля 2017 , 09:56
403
Автор текста: Сергей Ромашов
Автор фото: Сергей Ромашов
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
22 апреля 2017 , 11:26
боксер
жаль я не попал. почему бы их бои в Самаре не провести?
Последнее из раздела Лента новостей
Поветкин и Лебедев в Самаре. Интервью именитых боксеров
22 апреля 2017
403
1
Поветкин и Лебедев в Самаре. Интервью именитых боксеров
В Самаре придумали, что делать с инфраструктурой после мундиаля
22 апреля 2017
255
В Самаре придумали, что делать с инфраструктурой после мундиаля
В Октябрьском районе Самары прикрыли лоточную торговлю
22 апреля 2017
154
В Октябрьском районе Самары прикрыли лоточную торговлю
Мэр Самары Олег Фурсов блокировал инициативу бизнесменов по сужению улицы Алма-Атинской
22 апреля 2017
407
Мэр Самары Олег Фурсов блокировал инициативу бизнесменов по сужению улицы Алма-Атинской
no photo
22 апреля 2017
577
1
ГУ МВД: Мэрия согласовала проведение демонстрации в Самаре
В детские лагеря Самары и области в первый день забронировали почти 5 тысяч путевок
21 апреля 2017
380
В детские лагеря Самары и области в первый день забронировали почти 5 тысяч путевок
В Самаре состоится открытие персональной выставки создателя памятника Григорию Засекину
21 апреля 2017
175
В Самаре состоится открытие персональной выставки создателя памятника Григорию Засекину
no photo
21 апреля 2017
181
Самарец заплатит 46 тысяч рублей за прописку нелегальных мигрантов в центре города
Льготники превышают лимиты по поездкам из-за пересадок и жизненных обстоятельств
21 апреля 2017
346
Льготники превышают лимиты по поездкам из-за пересадок и жизненных обстоятельств
Лента новостей
22 апреля 2017 , 09:56
403
Поветкин и Лебедев в Самаре. Интервью именитых боксеров
В пятницу, 21 апреля, в ТЦ «Сила Спорта» состоялось торжественное открытие...
22 апреля 2017 , 09:26
255
В Самаре придумали, что делать с инфраструктурой после мундиаля
В Самарском государственном экономическом университете завершился V Международный...
22 апреля 2017 , 09:22
154
В Октябрьском районе Самары прикрыли лоточную торговлю
В Самаре запрещена лоточная торговля. Реализация той или иной продукции возможна в стационарных...
22 апреля 2017 , 09:17
407
Мэр Самары Олег Фурсов блокировал инициативу бизнесменов по сужению улицы Алма-Атинской
Предприниматели, чей бизнес расположен вдоль улицы Алма-Атинской, надеются узаконить свои...
22 апреля 2017 , 00:23
577
ГУ МВД: Мэрия согласовала проведение демонстрации в Самаре
Шествие разрешили провести на улице Ново-Садовой
21 апреля 2017 , 18:07
380
В детские лагеря Самары и области в первый день забронировали почти 5 тысяч путевок
Как и анонсировал   ранее   sgpress . ru , сегодня стартовало...
21 апреля 2017 , 17:59
175
В Самаре состоится открытие персональной выставки создателя памятника Григорию Засекину
Выставка Карэна Саркисова откроется 26 апреля в 18:00 в галерее "Вавилон".
Все новости
Выбор читателей
Выбор редакции
Ремонт Южного моста начнется на следующей неделе
6 апреля 2017
5228
1
Ремонт Южного моста начнется на следующей неделе
Вчера в администрации Самары под председательством главы города Олега Фурсова прошло совещание,...
Из Самары выдворят сотрудника министерства обороны Украины. ВИДЕО
13 апреля 2017
4367
 
Из Самары выдворят сотрудника министерства обороны Украины. ВИДЕО
Управление ФСБ России по Самарской области задержало 27-летнего украинца 19 марта.
В страшном ДТП в Самаре женщине оторвало ногу
29 марта 2017
3985
В страшном ДТП в Самаре женщине оторвало ногу
Инцидент произошел 28 марта около 17:30 на улице Партизанской.
В Самаре Шкода врезалась в «пятнадцатую»: один человек погиб, пять пострадали
16 апреля 2017
3476
В Самаре Шкода врезалась в «пятнадцатую»: один человек погиб, пять пострадали
Аварию зарегистрировали сегодня в час ночи на пересечении улиц Маломосковской и Революционной.
3 апреля 2017
953
Самарцев приглашают на публичные слушания по исполнению бюджета за 2016 год
Соответствующее постановление главы Самары Олега Фурсова мэрия опубликовала на своем официальном...
Мужчина ранил из травматического оружия двух самарских полицейских
3 апреля 2017
1260
Мужчина ранил из травматического оружия двух самарских полицейских
Ленинский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета РФ по...
Администрация Самары сформирует комфортную городскую среду
3 апреля 2017
1070
Администрация Самары сформирует комфортную городскую среду
Мэрия опубликовала постановление главы города Олега Фурсова о разработке муниципальной программы...
В Куйбышевском районе незаконным торговцам выписали штрафов на 860 тыc. рублей
31 марта 2017
1193
В Куйбышевском районе незаконным торговцам выписали штрафов на 860 тыc. рублей
Таковы данные за прошедший год. Лоточники, реализующие товар в неположенных местах, и сегодня...
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
© 2011 - 2016 Самарская газета. Все права защищены.
Свидетельство регистрации СМИ выдано Роскомнадзором: ЭЛ № ФС 77 - 68396 от 27.01.2017
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.