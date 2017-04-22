22 апреля 2017 года,
12:29
$ 56.23    60.32   Нефть 51.92 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
Самарский характер
Исторические версии
Куйбышев - запасная столица
ЧМ-2018
Стара-Загоре - 50
Итоги года
Час пешком
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Главная/Лента новостей/

В Самаре придумали, что делать с инфраструктурой после мундиаля

В Самарском государственном экономическом университете завершился V Международный научно-инновационный форум «Неделя науки». В течение пяти дней вуз был площадкой для обмена мнениями, выработки методик и решений. Причем вопросы обсуждались самые разные - не только из области экономики, бизнеса, но и развития туристической отрасли. Именно последняя тема собрала самую большую аудиторию и самый большой банк идей. Вектор был задан такой: как мы сможем задействовать инфраструктурное и прочее наследие Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™ после завершения игр. 
 
- Мы взяли на себя ответственность организовать дискуссии об этом наследии, потому что необходимо предвидеть развитие событий и быть готовыми к их разрешению. Задача заинтересованного сообщества - выработать идеи и подготовить рекомендации для органов власти, - считает ректор СГЭУ Габибулла Хасаев.
 
Что будет в багаже? 
 
В дискуссиях участвовали представители органов власти, научное и бизнес-сообщество, краеведы, волонтеры, студенты. 
 
Какое наследие оставит Чемпионат? Региональное министерство экономического развития подготовило список: новые и реконструированные спортивные объекты, модернизированная транспортная инфраструктура, благоустройство города, объекты отдыха и приема гостей, системы безопасности, объекты информационной инфраструктуры, а также внедренные инновации, опытное волонтерское движение. 
 
Расшифруем перечень. Останутся стадион «Самара Арена», крытый велотрек, три тренировочные площадки, здания культмассового назначения с бассейнами, хорошие дороги с транспортными развязками, почти 10 км новых дорог в районе стадиона, дополнительная линия трамвая, капитально модернизированный аэропорт Курумоч, подготовленные по мировым стандартам медицинские бригады, новое оборудование в больницах, отреставрированные объекты культурного наследия, приведенные в порядок бульвары, площадь имени Куйбышева... Как распорядимся всем этим после 2018 года? 
 
Больше всего звучало предложений: такое богатство надо задействовать на продвижение нашей туристической привлекательности. 
 
Что уже имеем? 
 
Руководитель областного департамента туризма Михаил Мальцев рассказал о базе, которую уже имеем на сегодня. Прошли классификацию, получили «звезды», а значит, готовы принимать клиентов 317 гостиниц, плюс к ним достраиваются еще три новые. В ближайшее время будут окончательно выверены экскурсионные маршруты по историческим кварталам Самары, которые готовят специально к ЧМ-2018. С приезжающими уже год работают туристско-информационные павильоны на железно-дорожном вокзале и в Курумоче. Только за последний месяц открылось три новых международных авианаправления. К навигации готовятся 16 круизных теплоходов. 175 событийных мероприятий, фестивалей состоялось в прошлом году, в текущем их будет не меньше. В так называемой сфере гостеприимства занято более 30 тысяч человек. 
 
Все это уже работает и должно работать еще активнее на привлечение турпотока - и из родной Самарской области, и из соседних регионов, из-за рубежа. По информации департамента, турпоток еще очень скромен: около 800 тысяч туристов в год (туристами считают тех, кто переночевал у нас хотя бы одну ночь, а не ограничился одним днем пребывания). И гостиницы пока загружены в среднем лишь на 50-60%. Если к этой базе еще прибавится инфраструктура ЧМ- 2018, выход один: бросить максимум сил и средств на продвижение, узнаваемость наших туристических, экскурсионных, спортивных, оздоровительных ресурсов. 
 
- Имидж Самары должны подтянуть не только новые спортивные объекты, гостиницы, дороги, приведенные в порядок старые усадьбы, но и наш отряд экскурсоводов, - настаивает краевед, доктор исторических наук Глеб Алексушин. - После турнира в экскурсионном пространстве останутся и отреставрированные объекты, и благоустроенные парки, информационные щиты, туалеты. И экскурсоводы останутся те, которые уже получат отличный опыт общения с гостями мирового соревнования. Останется и опытная команда волонтеров и их тренеров - по сути, кадровый резерв на ближайшее будущее, подготовленный к проведению самых разных крупных событий. То есть база у нас формируется сильная, и если мы привлечем множество гостей, надо будет серьезный поток удерживать в дальнейшем.
 
Стадион обрастает идеями 
 
Главным объектом ЧМ-2018 станет стадион «Самара Арена» на 45 тысяч зрителей. Эксперты предлагают несколько вариантов его загрузки после мирового первенства помимо проведения футбольных матчей. 
 
- Мировой и российский опыт эксплуатации больших стадионов показывает, что в год на них надо проводить 50-60 крупных мероприятий, чтобы они стали безубыточными. Одними футбольными матчами «Крыльев Советов» здесь не обойтись, - говорит Михаил Мальцев.
 
- Ярославль взял на себя в этом году проведение главной Масленицы страны. Доход в бюджет города «с блинов» достиг 300 миллионов рублей, - дал пищу для размышления вице-президент Федерации рестораторов и отельеров, эксперт в области туризма Вадим Прасов. - Но подобные событийные фестивали должны быть минимум двухдневными, с гарантированными тратами приезжих на ночевку и питание.
 
Крупные событийные фестивали - действительно вариант, соглашаются многие эксперты. Но здесь вряд ли можно говорить о таких известных национальных праздниках, как Сабантуй, Масторава и другие. Для них в Самаре в микрорайоне Волгарь строится национальная деревня с соответствующим антуражем, адаптированным под народный колорит. Национальные фестивали - это все-таки праздники для наших жителей, а не для туристов. 
 
Прозвучало предложение вернуть в Самару фестиваль «Рок над Волгой», задействовав площадку стадиона. Степень безопасности, организованности участников и гостей будет гораздо выше, чем прежде, но пока трудно спрогнозировать, привлечет ли прежнюю массу вольных зрителей площадка, обязывающая держать себя в рамках. Да, «Рок над Волгой» на пару дней загружал под завязку самарские гостиницы, в разы подскакивали прибыли торгового бизнеса, но двухдневным малым пиковым эффектом все и ограничивалось. 
 
Еще один вариант - выставочная площадка на стадионе, поскольку другой столь же крупной в Самаре до сих пор нет. Или использование инфраструктуры для гастролей того же «Цирка дю Солей», для которого в нашем городе пока нет подходящей арены. Вот и везут самарцы свои деньги в Тольятти и Казань. 
 
- Нам надо поддерживать не просто событие, а туристически привлекательное событие, чтобы мы из года в год получали гарантированно высокий приток гостей, - подчеркивает Михаил Мальцев.
 
Идею, вписывающуюся в эту концепцию, предложил Глеб Алексушин: 
 
- Площадку стадиона и близлежащего пространства надо задействовать под самарско-казахский фестиваль «Поехали!», посвященный космосу. Это наша тема, информационные ресурсы можно подтянуть немалые. Проводить этот фестиваль 12 апреля и в ближайшие дни. Будут приезжать известные гости, в том числе и с Байконура. Будут выставлены экспонаты, каких на самарских предприятиях ракетно-космической отрасли наверняка немало.
 
Предложения, прозвучавшие в ходе дискуссий, организаторы конференции обещают направить в органы власти. 
 
Дата: 22 апреля 2017 , 09:26
256
Автор текста: Ирина Шабалина
Автор фото: Владимир Пермяков
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Лента новостей
Поветкин и Лебедев в Самаре. Интервью именитых боксеров
22 апреля 2017
403
1
Поветкин и Лебедев в Самаре. Интервью именитых боксеров
В Самаре придумали, что делать с инфраструктурой после мундиаля
22 апреля 2017
256
В Самаре придумали, что делать с инфраструктурой после мундиаля
В Октябрьском районе Самары прикрыли лоточную торговлю
22 апреля 2017
155
В Октябрьском районе Самары прикрыли лоточную торговлю
Мэр Самары Олег Фурсов блокировал инициативу бизнесменов по сужению улицы Алма-Атинской
22 апреля 2017
407
Мэр Самары Олег Фурсов блокировал инициативу бизнесменов по сужению улицы Алма-Атинской
no photo
22 апреля 2017
577
1
ГУ МВД: Мэрия согласовала проведение демонстрации в Самаре
В детские лагеря Самары и области в первый день забронировали почти 5 тысяч путевок
21 апреля 2017
380
В детские лагеря Самары и области в первый день забронировали почти 5 тысяч путевок
В Самаре состоится открытие персональной выставки создателя памятника Григорию Засекину
21 апреля 2017
175
В Самаре состоится открытие персональной выставки создателя памятника Григорию Засекину
no photo
21 апреля 2017
181
Самарец заплатит 46 тысяч рублей за прописку нелегальных мигрантов в центре города
Льготники превышают лимиты по поездкам из-за пересадок и жизненных обстоятельств
21 апреля 2017
346
Льготники превышают лимиты по поездкам из-за пересадок и жизненных обстоятельств
Лента новостей
22 апреля 2017 , 09:56
403
Поветкин и Лебедев в Самаре. Интервью именитых боксеров
В пятницу, 21 апреля, в ТЦ «Сила Спорта» состоялось торжественное открытие...
22 апреля 2017 , 09:26
256
В Самаре придумали, что делать с инфраструктурой после мундиаля
В Самарском государственном экономическом университете завершился V Международный...
22 апреля 2017 , 09:22
155
В Октябрьском районе Самары прикрыли лоточную торговлю
В Самаре запрещена лоточная торговля. Реализация той или иной продукции возможна в стационарных...
22 апреля 2017 , 09:17
407
Мэр Самары Олег Фурсов блокировал инициативу бизнесменов по сужению улицы Алма-Атинской
Предприниматели, чей бизнес расположен вдоль улицы Алма-Атинской, надеются узаконить свои...
22 апреля 2017 , 00:23
577
ГУ МВД: Мэрия согласовала проведение демонстрации в Самаре
Шествие разрешили провести на улице Ново-Садовой
21 апреля 2017 , 18:07
380
В детские лагеря Самары и области в первый день забронировали почти 5 тысяч путевок
Как и анонсировал   ранее   sgpress . ru , сегодня стартовало...
21 апреля 2017 , 17:59
175
В Самаре состоится открытие персональной выставки создателя памятника Григорию Засекину
Выставка Карэна Саркисова откроется 26 апреля в 18:00 в галерее "Вавилон".
Все новости
Выбор читателей
Выбор редакции
Ремонт Южного моста начнется на следующей неделе
6 апреля 2017
5228
1
Ремонт Южного моста начнется на следующей неделе
Вчера в администрации Самары под председательством главы города Олега Фурсова прошло совещание,...
Из Самары выдворят сотрудника министерства обороны Украины. ВИДЕО
13 апреля 2017
4367
 
Из Самары выдворят сотрудника министерства обороны Украины. ВИДЕО
Управление ФСБ России по Самарской области задержало 27-летнего украинца 19 марта.
В страшном ДТП в Самаре женщине оторвало ногу
29 марта 2017
3985
В страшном ДТП в Самаре женщине оторвало ногу
Инцидент произошел 28 марта около 17:30 на улице Партизанской.
В Самаре Шкода врезалась в «пятнадцатую»: один человек погиб, пять пострадали
16 апреля 2017
3476
В Самаре Шкода врезалась в «пятнадцатую»: один человек погиб, пять пострадали
Аварию зарегистрировали сегодня в час ночи на пересечении улиц Маломосковской и Революционной.
3 апреля 2017
953
Самарцев приглашают на публичные слушания по исполнению бюджета за 2016 год
Соответствующее постановление главы Самары Олега Фурсова мэрия опубликовала на своем официальном...
Мужчина ранил из травматического оружия двух самарских полицейских
3 апреля 2017
1260
Мужчина ранил из травматического оружия двух самарских полицейских
Ленинский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета РФ по...
Администрация Самары сформирует комфортную городскую среду
3 апреля 2017
1070
Администрация Самары сформирует комфортную городскую среду
Мэрия опубликовала постановление главы города Олега Фурсова о разработке муниципальной программы...
В Куйбышевском районе незаконным торговцам выписали штрафов на 860 тыc. рублей
31 марта 2017
1193
В Куйбышевском районе незаконным торговцам выписали штрафов на 860 тыc. рублей
Таковы данные за прошедший год. Лоточники, реализующие товар в неположенных местах, и сегодня...
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
© 2011 - 2016 Самарская газета. Все права защищены.
Свидетельство регистрации СМИ выдано Роскомнадзором: ЭЛ № ФС 77 - 68396 от 27.01.2017
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.