В Самаре придумали, что делать с инфраструктурой после мундиаля

- Мы взяли на себя ответственность организовать дискуссии об этом наследии, потому что необходимо предвидеть развитие событий и быть готовыми к их разрешению. Задача заинтересованного сообщества - выработать идеи и подготовить рекомендации для органов власти, - считает ректор СГЭУ Габибулла Хасаев.

Что будет в багаже?

В дискуссиях участвовали представители органов власти, научное и бизнес-сообщество, краеведы, волонтеры, студенты.

Какое наследие оставит Чемпионат? Региональное министерство экономического развития подготовило список: новые и реконструированные спортивные объекты, модернизированная транспортная инфраструктура, благоустройство города, объекты отдыха и приема гостей, системы безопасности, объекты информационной инфраструктуры, а также внедренные инновации, опытное волонтерское движение.

Расшифруем перечень. Останутся стадион «Самара Арена», крытый велотрек, три тренировочные площадки, здания культмассового назначения с бассейнами, хорошие дороги с транспортными развязками, почти 10 км новых дорог в районе стадиона, дополнительная линия трамвая, капитально модернизированный аэропорт Курумоч, подготовленные по мировым стандартам медицинские бригады, новое оборудование в больницах, отреставрированные объекты культурного наследия, приведенные в порядок бульвары, площадь имени Куйбышева... Как распорядимся всем этим после 2018 года?

Больше всего звучало предложений: такое богатство надо задействовать на продвижение нашей туристической привлекательности.

Что уже имеем?

Руководитель областного департамента туризма Михаил Мальцев рассказал о базе, которую уже имеем на сегодня. Прошли классификацию, получили «звезды», а значит, готовы принимать клиентов 317 гостиниц, плюс к ним достраиваются еще три новые. В ближайшее время будут окончательно выверены экскурсионные маршруты по историческим кварталам Самары, которые готовят специально к ЧМ-2018. С приезжающими уже год работают туристско-информационные павильоны на железно-дорожном вокзале и в Курумоче. Только за последний месяц открылось три новых международных авианаправления. К навигации готовятся 16 круизных теплоходов. 175 событийных мероприятий, фестивалей состоялось в прошлом году, в текущем их будет не меньше. В так называемой сфере гостеприимства занято более 30 тысяч человек.

Все это уже работает и должно работать еще активнее на привлечение турпотока - и из родной Самарской области, и из соседних регионов, из-за рубежа. По информации департамента, турпоток еще очень скромен: около 800 тысяч туристов в год (туристами считают тех, кто переночевал у нас хотя бы одну ночь, а не ограничился одним днем пребывания). И гостиницы пока загружены в среднем лишь на 50-60%. Если к этой базе еще прибавится инфраструктура ЧМ- 2018, выход один: бросить максимум сил и средств на продвижение, узнаваемость наших туристических, экскурсионных, спортивных, оздоровительных ресурсов.

- Имидж Самары должны подтянуть не только новые спортивные объекты, гостиницы, дороги, приведенные в порядок старые усадьбы, но и наш отряд экскурсоводов, - настаивает краевед, доктор исторических наук Глеб Алексушин. - После турнира в экскурсионном пространстве останутся и отреставрированные объекты, и благоустроенные парки, информационные щиты, туалеты. И экскурсоводы останутся те, которые уже получат отличный опыт общения с гостями мирового соревнования. Останется и опытная команда волонтеров и их тренеров - по сути, кадровый резерв на ближайшее будущее, подготовленный к проведению самых разных крупных событий. То есть база у нас формируется сильная, и если мы привлечем множество гостей, надо будет серьезный поток удерживать в дальнейшем.

Стадион обрастает идеями

Главным объектом ЧМ-2018 станет стадион «Самара Арена» на 45 тысяч зрителей. Эксперты предлагают несколько вариантов его загрузки после мирового первенства помимо проведения футбольных матчей.

- Мировой и российский опыт эксплуатации больших стадионов показывает, что в год на них надо проводить 50-60 крупных мероприятий, чтобы они стали безубыточными. Одними футбольными матчами «Крыльев Советов» здесь не обойтись, - говорит Михаил Мальцев.

- Ярославль взял на себя в этом году проведение главной Масленицы страны. Доход в бюджет города «с блинов» достиг 300 миллионов рублей, - дал пищу для размышления вице-президент Федерации рестораторов и отельеров, эксперт в области туризма Вадим Прасов. - Но подобные событийные фестивали должны быть минимум двухдневными, с гарантированными тратами приезжих на ночевку и питание.

Крупные событийные фестивали - действительно вариант, соглашаются многие эксперты. Но здесь вряд ли можно говорить о таких известных национальных праздниках, как Сабантуй, Масторава и другие. Для них в Самаре в микрорайоне Волгарь строится национальная деревня с соответствующим антуражем, адаптированным под народный колорит. Национальные фестивали - это все-таки праздники для наших жителей, а не для туристов.

Прозвучало предложение вернуть в Самару фестиваль «Рок над Волгой», задействовав площадку стадиона. Степень безопасности, организованности участников и гостей будет гораздо выше, чем прежде, но пока трудно спрогнозировать, привлечет ли прежнюю массу вольных зрителей площадка, обязывающая держать себя в рамках. Да, «Рок над Волгой» на пару дней загружал под завязку самарские гостиницы, в разы подскакивали прибыли торгового бизнеса, но двухдневным малым пиковым эффектом все и ограничивалось.

Еще один вариант - выставочная площадка на стадионе, поскольку другой столь же крупной в Самаре до сих пор нет. Или использование инфраструктуры для гастролей того же «Цирка дю Солей», для которого в нашем городе пока нет подходящей арены. Вот и везут самарцы свои деньги в Тольятти и Казань.

- Нам надо поддерживать не просто событие, а туристически привлекательное событие, чтобы мы из года в год получали гарантированно высокий приток гостей, - подчеркивает Михаил Мальцев.

Идею, вписывающуюся в эту концепцию, предложил Глеб Алексушин:

- Площадку стадиона и близлежащего пространства надо задействовать под самарско-казахский фестиваль «Поехали!», посвященный космосу. Это наша тема, информационные ресурсы можно подтянуть немалые. Проводить этот фестиваль 12 апреля и в ближайшие дни. Будут приезжать известные гости, в том числе и с Байконура. Будут выставлены экспонаты, каких на самарских предприятиях ракетно-космической отрасли наверняка немало.

Предложения, прозвучавшие в ходе дискуссий, организаторы конференции обещают направить в органы власти.