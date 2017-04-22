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В Октябрьском районе Самары прикрыли лоточную торговлю

В Самаре запрещена лоточная торговля. Реализация той или иной продукции возможна в стационарных объектах (классические магазины и торговые центры) и в нестационарных - павильонах, причем обязательно с правоустанавливающими документами на пользование земельным участком. То есть люди, которые что-то продают со столов, ящиков, коробок, просто с земли, нарушают закон. В большинстве случаев они не имеют бумаг, подтверждающих качество товаров, в том числе скоропортящихся продуктов. В случае отравления покупателю некому предъявить претензии. К тому же они зачастую перегораживают тротуары, вытаптывают газоны, выбрасывают здесь же мусор и льют помои, добавляя забот службе благоустройства. 
 
Специалисты районных администраций регулярно проводят беседы с лоточниками. Кто-то понимает и старается легализовать бизнес, перебраться хотя бы в киоски. С других - как с гуся вода. Они настырно выставляют лотки с овощами, печеньем, носками на оживленных участках улиц. 
 
На днях начальник отдела потребительского рынка, услуг и защиты прав потребителей администрации Октябрьского района Владимир Нарыжный, сотрудники отдела полиции №4 и журналисты объехали территории, где обычно собираются торговцы. 
 
Одно из популярных мест - нечетная сторона бульвара на ул. Челюскинцев. Там проверяющие заметили мужчину, который прямо в большую лужу поставил столик, разложил ценники и выгружал из машины коробки с зефиром. Заметив ревизию, он хотел закрыть авто и смотать удочки, но полиция остановила его. Мужчина даже отказывался предъявлять документы. Но это пришлось сделать, иначе бы его доставили в отделение для выяснения личности. Потом он облачился в дождевик, закрыл лицо капюшоном и бегал от фото- и видеокамеры с криками: «Мне не нужны маски-шоу!» А ведь сам и устроил представление. 
 
Владимир Нарыжный составил протокол по ч. 1 ст. 6.1 Закона Самарской области «Об административных правонарушениях». «Человек-дождевик» за торговлю вне мест, установленных органами местного самоуправления, может быть оштрафован на 1500 - 4500 рублей. Решение принимает административная комиссия района. 
 
Тут же у лоточника нашлись заступники. Удивительно, что люди готовы покупать зефир буквально в луже. Одна женщина долго стояла рядом. Выяснилось, хотела купить именно зефир, рассказала, что эти сладости вкусные. Но лоточник сложил столик и уехал с бульвара. 
 
- К уличной торговле я отношусь неоднозначно, - отметила она. - С одной стороны, здесь бывают продукты, которых не найти в магазинах, и людям нужно где-то работать. С другой - хорошо, что с части бульвара убрали неприглядные киоски, благоустроили улицу.
 
Еще одно место, которое облюбовали лоточники, - ул. Революционная в районе пересечения с Маломосковской. У некоторых торговцев вошло в привычку выставлять столики у своих киосков и выкладывать на них продукцию. Расчет у продавцов такой: люди, проходя мимо, сразу видят ассортимент, не придется вглядываться в витрину. Однако это все та же лоточная торговля, продукция должна быть внутри. 
 
Вблизи пешеходного перехода две женщины с детского столика продают маленькие букетики. В отношении них также составляют протокол об административном правонарушении. 
 
В конце рейда еще раз заехали на ул. Челюскинцев, чтобы убедиться, что торговец зефиром не вернулся. 
 
- Мы проводим большую работу, чтобы выявлять и пресекать запрещенную лоточную торговлю. Выезжаем на проверки ежедневно, штрафуем за нарушение закона, - рассказал Владимир Нарыжный. - И в последнее время видим, что лоточной торговли действительно становится меньше.
 
Дата: 22 апреля 2017 , 09:22
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Автор текста: Ева Нестерова
Автор фото: архив "СГ"
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