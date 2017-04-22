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Мэр Самары Олег Фурсов блокировал инициативу бизнесменов по сужению улицы Алма-Атинской

Предприниматели, чей бизнес расположен вдоль улицы Алма-Атинской, надеются узаконить свои компании. Для этого они хотят сменить зонирование и обещают реализовать проект по благоустройству территории. Вчера глава Самары Олег Фурсов провел с ними встречу, чтобы обсудить эту тему. 
 
Эти бизнесмены объединены в потребительский садово-дачный кооператив «Авиатор». Они являются собственниками земли на улице Алма-Атинской, которая находятся в зоне Р-5 (садово-дачные участки и коллективные сады). Но с 90-х годов здесь появились рестораны, автомастерские, офисы и гостиницы. А такие объекты должны располагаться уже в зоне Ц-2 (деловые и коммерческие предприятия). Группа «дачников» надеется перевести территорию в границах улицы Стара-Загора и Московского шоссе, которая уже долгие годы используется не по прямому назначению, в более выгодную для них зону. 
 
Один из участников встречи - Аргирис Гарагашев отметил, что налог на землю с садоводческих хозяйств ниже, чем с коммерческих объектов. Но предприниматели готовы платить больше ради развития своих компаний. 
 
В целом разработанный инициативной группой проект по благоустройству нареканий не вызвал. С двух сторон дороги предлагается разбить газоны и тротуары. Предусмотрена дорожка для велосипедистов.
 
Проблема в том, что коммерсанты настаивают на сужении границ красных линий, что приведет к уменьшению створа улицы Алма-Атинской со 100 до 40 м. 
 
Председатель совета депутатов Кировского района Александр Киреев напомнил о прежних планах сократить полосу отвода Московского шоссе и улицы Ново-Садовой. Если бы они осуществились, то сегодня не было бы возможности расширять главные магистрали. 
 
К тому же прилегающая к улице Алма-Атинской территория является перспективной для развития. В будущем она соединит Московское шоссе и магистраль «Центральную» с промышленной зоной. В перспективе там может развиваться и жилищное строительство. Поэтому сужение створа красных линий способно ухудшить транспортную ситуацию и затормозить дальнейшее развитие Кировского района.
 
Кстати, по информации надзорных органов, не все предприятия выполняют обязательства по платежам в бюджет, соблюдают трудовое законодательство и санитарные нормы. 
 
- Красные линии мы переносить не будем. Я блокирую любые решения по этому вопросу, в будущем они могут нанести серьезный ущерб всему городу, - резюмировал Олег Фурсов. - Также прошу вас навести порядок на тех предприятиях, которые вы представляете. Вы должны исправно платить не только земельный налог, но и налог с прибыли и социальные взносы. Должен быть порядок и в трудовых отношениях.
 
Дата: 22 апреля 2017 , 09:17
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Автор текста: Алена Семенова
Автор фото: пресс-служба администрации Самары
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