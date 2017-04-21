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В Самаре часть приватизированного муниципального жилья не поставили на учет в Росреестр

Об этом стало известно на заседании комитета по вопросам строительства, имущественным и земельным отношениям Самарской городской думы.
 
В 2016 году департамент управления имуществом города провел инвентаризацию квартир, находящихся в муниципальной собственности (порядка 175 тысяч). Департамент обнаружил, что часть этих квартир приватизирована, но право собственников по каким-то причинам не зарегистрировано в Росреестре. В результате Самара получила в возможность сэкономить более 120 миллионов рублей на взносах в Фонд капитального ремонта Самарской области. По закону муниципалитет платит только за капитальный ремонт неприватизированного жилья.
 
Дата: 21 апреля 2017 , 13:31
84
Автор текста: Сергей Ромашов
Автор фото: Екатерина Елизарова
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