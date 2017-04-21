Внутригородским районам Самары передали полномочия по рекламе, вывозу киосков и брошенных авто

На уровень внутригородских районов передали полномочия по жилищному строительству; по обеспечению жильем малоимущих граждан; по предоставлению жилья социального и маневренного фонда; по осуществлению учета нуждающихся в жилье граждан; по согласованию перепланировки и переустройства жилых и нежилых помещений в многоквартирных жилых домах и т.д. Для отдельных положений закона предусматривается установление переходного периода до 1 января 2018 года.

Так, например, разграничили полномочия по решению вопросов местного значения в сфере рекламы. В компетенции городской администрации остались все рекламные конструкции, связанные с землей. А вот в компетенцию внутригородских районов передали вопросы размещения рекламных конструкций, монтируемых и располагаемых на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений.

Кроме того, внутригородские районы наделили полномочия по организации разносной, развозной и сезонной торговли. За районам закрепили возможность выдачи разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию объектов индивидуального жилищного строительства.

Также в рамках благоустройства внутригородские районы наделили полномочиями по выявлению, демонтажу, вывозу и хранению временных построек, киосков, навесов и других подобных построек, в том числе самовольно установленных нестационарных торговых объектов; по выявлению, организации вывоза и хранения брошенных (бесхозяйных) транспортных средств.