В Самаре почти в 10 раз увеличили число зданий на гостевых маршрутах, которые будут ремонтировать

В соответствии с принятыми поправками в бюджет области, перераспределяются отдельные виды расходов. Так, дополнительные средства будут направлены на выполнение условий софинансирования отдельных объектов капитального строительства; на ремонт объектов историко-культурного наследия и многоквартирных домов, расположенных вдоль гостевых маршрутов (вместо 25 планируется отремонтировать 294 здания). Также деньги направят на проведение ремонта трех лечебных учреждений (в числе которых городская клиническая больница №2 им. Семашко) и приобретение модульных медицинских пунктов.