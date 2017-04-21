«Крылья Советов» помогают самарцам наводить порядок в городе

Инвентарь студентам колледжа предоставила местная управляющая компания – мешки для мусора, грабли и веники, спецодежду. Для некоторых ребят, увлекающихся спортом, благоустройство стало почти торжеством, ведь плечом к плечу с ними порядок во дворе наводил игрок самарской футбольной команды «Крылья Советов» Милан Родич. Сербский футболист присоединился к «Крыльям Советов» 31 августа 2015 года, подписав трехлетний контракт. В Сербии ему не доводилось участвовать в субботниках, потому что такой доброй традиции там нет. Впечатлениями о новом для себя опыте он поделился с sgpress.ru.

- Это хорошее и полезное дело. Я думаю, что каждый должен помогать природе и наводить порядок в том месте, где он живет, - считает Милан Родич.

Участие Родича в уборке вдохновляло ребят не только на борьбу за чистоту Самары. Например, студент студент-второкурсник Амир Мингачев и сам увлекается футболом, а потому общение со своим кумиром стало для него дополнительным стимулом продолжать любимое занятие.

- Очень здорово видеть его здесь сегодня. Я и сам хочу играть за «Крылья Советов» в будущем. Общение с Миланом вдохновляет на новые спортивные достижения, - признался Амир с улыбкой.

Стоит отметить, что участие «Крыльев Советов» в месячнике по благоустройству на этом не ограничится. Самые активные участники апрельских субботников получат билеты на футбольный матч команды, который пройдет 23 апреля на стадионе «Металлург».