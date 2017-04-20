Площадь Куйбышева начали готовить к концерту «Поработал – отдохни!»

Площадь готовят к концерту «Поработал – отдохни!», который пройдет в Самаре 22 апреля, сразу после общегородского субботника. Об этом sgpress.ru сообщили в правительстве Самарской области.

В рамках реализации проекта «Поработал - отдохни!» участники месячника по благоустройству получат билеты на концерт группы SEREBRO , Дениса Майданова, Сергея Войтенко, а также лучших творческих коллективов г.о. Самары. Концертная программа начнется 22 апреля в 18:00 на пл. Куйбышева. В рамках городского проекта «Поработал - отдохни!» самые активные участники апрельских субботников также получат приятные бонусы: скидки в супермаркетах, билеты на спектакли, выставки, экскурсии. Кроме того, активисты субботника получат билеты на футбольный матч команды «Крылья Советов», который пройдет 23 апреля на стадионе «Металлург».