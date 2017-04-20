Бомбы в бесхозной сумке на улице Самарской не нашли

Для безопасности граждан полиция оцепила участок улицы, а общественный транспорт пустили в объезд по Ленинградской и Галактионовской. При осмотре подозрительного предмета выяснилось, что там лежала одежда. Движение по улице вновь открыто, сообщили sgpress.ru в ГУ МВД РФ по Самарской области.