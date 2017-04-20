На новые капитальные объекты в Самаре привлекли 1,6 миллиарда рублей субсидий

В бюджет Самары по итогам 2016 года по лицевому счету департамента градостроительства поступило доходов на 2,022 миллиарда рублей. Общая сумма привлеченных средств из вышестоящих бюджетов составила 3 миллиарда рублей.

Департамент заключил с министерством строительства Самарской области 11 соглашений по 12 объектам капитального строительства. Например, 18 февраля 2016 года департамент договорился с минстроем о выделении субсидии в сумме 177 миллионов рублей на возведение школы на 1000 мест в поселке «Волгарь» Куйбышевского района Самары. Субсидии из областного бюджета также будут выделены на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке Зубчаниновка, дублирующего участка коллектора Волжского склона, реконструкцию набережной реки Волги, реконструкцию Заводского шоссе и другие объекты. Всего департамент получил субсидий на 1,6 миллиарда рублей.

В 2016 году департамент заключил 68 муниципальных контрактов на 1,7 миллиарда рублей. Кассовый расход ведомства составил 2,074 миллиарда рублей, что составляет 120,9% от плана. Превышение плана связано с поступлениями из вышестоящих бюджетов денег, которые не были отражены в бюджете 2016 года. Большую часть средств департамент израсходовал на программы «Стимулирования развития жилищного строительства в Самаре на 2012-2017 годы» (488 миллионов рублей), «Переселения граждан из аварийного жилфонда на территории Самары на 2011-2017 годы» (223 миллионов рублей) и др. Всего в 2016 году департамент вел строительство 17 объектов.

У депутатов Самарской городской думы не возникло серьезных замечаний к работе департамента за 2016 год. Отчет об итогах работы ведомства в 2016 году члены комитета приняли к сведению.

- Показатели по выполнению плана достаточно хорошие. В предыдущие годы таких объемов привлеченных средств у департамента не было, - отметил депутат Сергей Арсентьев.