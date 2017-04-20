«Самарская газета» проверила овощи с рынка и из магазинов на наличие нитратов
Наверняка многие слышали, что в овощах и фруктах могут быть нитраты. Более того, довольно часто нас пугают: большинство плодов из магазинов, с рынков и даже местных огородов накачано химией и таит в себе опасность. Корреспондент «СГ» и председатель областной общественной организации по защите прав потребителей «Союз потребителей» Эльнур Гамбаров прошлись по торговым точкам и проверили, сколько нитратов в овощах. Мы использовали портативный нитрат-тестер, прошедший на днях поверку. Прибор определяет содержание нитратов моментально, прямо у прилавка. На электронном дисплее выбираем название культуры, которую будем испытывать, втыкаем тестер в плод, и устройство показывает «количество вреда». Сразу же прибор сравнивает полученные данные с нормой нитратов, занесенной в память.
Некогда читать законы
Губернский рынок (ул. Агибалова, 19). Для торговцев овощами-фруктами выделено несколько рядов. Плоды художественно разложены по коробкам и ящикам, которые установлены под наклоном в три и более яруса. Овощи и фрукты создают гору, которую венчает продавец. Он стоит на самодельном подиуме, но все равно покупателю, находящемуся у подножия «Гималаев», видно только его голову.
Однако на стороне торговцев замечаем другие горы - мусорные из очистков, кожуры. Полакомиться ими хотят воробьи, пробравшиеся в крытое помещение.
Узнав, зачем мы на рынке, предприниматель-продавец фруктов Надежда умоляет нас уйти. Она боится проверок. Жалуется на управление Роспотребнадзора, которое оштрафовало за то, что она не указывает температуру хранения продуктов. Еще контрольные органы наказали на 5000 рублей за то, что на месте не было информации о торговой точке. Хотя бумагу можно составить и распечатать за пять минут.
- Мы этого в жизни не знали, - причитает она. - Мы простые люди, труженики. В четыре часа утра приехали на базу, привезли товар, продали и в девять вечера вернулись домой.
Выбирая фрукты, советуем изучить законы. Но предприниматель говорит, что ей некогда: дети, внуки...
По соседству затариваемся овощами. На свободном прилавке проверяем все покупки.
Новость о какой-то проверке быстро разлетелась по рынку. За нами по пятам ходит охранник. Вдруг по громкой связи объявляют санитарный час, и все начинают мыть прилавки. Горы мусора убирают. Вспоминаем: недавно здесь снимали сюжет для передачи на федеральном канале, и работа торговой точки показана не в лучшем свете. Наверное, теперь на рынке боятся журналистов.
Однако на стороне торговцев замечаем другие горы - мусорные из очистков, кожуры. Полакомиться ими хотят воробьи, пробравшиеся в крытое помещение.
Узнав, зачем мы на рынке, предприниматель-продавец фруктов Надежда умоляет нас уйти. Она боится проверок. Жалуется на управление Роспотребнадзора, которое оштрафовало за то, что она не указывает температуру хранения продуктов. Еще контрольные органы наказали на 5000 рублей за то, что на месте не было информации о торговой точке. Хотя бумагу можно составить и распечатать за пять минут.
- Мы этого в жизни не знали, - причитает она. - Мы простые люди, труженики. В четыре часа утра приехали на базу, привезли товар, продали и в девять вечера вернулись домой.
Выбирая фрукты, советуем изучить законы. Но предприниматель говорит, что ей некогда: дети, внуки...
По соседству затариваемся овощами. На свободном прилавке проверяем все покупки.
Новость о какой-то проверке быстро разлетелась по рынку. За нами по пятам ходит охранник. Вдруг по громкой связи объявляют санитарный час, и все начинают мыть прилавки. Горы мусора убирают. Вспоминаем: недавно здесь снимали сюжет для передачи на федеральном канале, и работа торговой точки показана не в лучшем свете. Наверное, теперь на рынке боятся журналистов.
Результаты испытаний:
- клубника - 50 мг/кг (норма - 100);
- груша - 44 мг/кг (60);
- яблоко - 28 мг/кг (60);
- баклажан - 27 мг/кг (300);
- картофель - 151 мг/кг (250);
- огурец - 94 мг/кг (400).
«Не потравлю...»
Торговый павильон на углу улиц Лейтенанта Шмидта и Липецкой (ООО «Агропромторг»). В небольшом помещении - солидный ассортимент овощей и фруктов.
Продавщица Любовь Дмитриевна, поняв, кто мы, сокрушается, что нужно было раньше закрыть магазин и уйти. Но потом без проблем общается. Знает, откуда привезли картофель, яблоки. Женщина по первой просьбе показывает сертификаты качества на товар, фитосанитарные справки о безопасности пищевой продукции.
Гамбаров обращает внимание на консервированные овощные салаты, явно приготовленные дома.
- Знаю, что торговать ими нельзя. Но куда деваться, если покупатели просят, - поясняет женщина. - Срок изготовления? Осенние... Людей точно не потравлю.
Вот так спрос вынуждает нарушать закон. Покупаем овощи и проверяем, сколько в них нитратов. Любовь Дмитриевна рассказывает: покупатели тоже приходят с такими устройствами, особенно летом их волнует наличие нитратов в арбузах и дынях.
Продавщица Любовь Дмитриевна, поняв, кто мы, сокрушается, что нужно было раньше закрыть магазин и уйти. Но потом без проблем общается. Знает, откуда привезли картофель, яблоки. Женщина по первой просьбе показывает сертификаты качества на товар, фитосанитарные справки о безопасности пищевой продукции.
Гамбаров обращает внимание на консервированные овощные салаты, явно приготовленные дома.
- Знаю, что торговать ими нельзя. Но куда деваться, если покупатели просят, - поясняет женщина. - Срок изготовления? Осенние... Людей точно не потравлю.
Вот так спрос вынуждает нарушать закон. Покупаем овощи и проверяем, сколько в них нитратов. Любовь Дмитриевна рассказывает: покупатели тоже приходят с такими устройствами, особенно летом их волнует наличие нитратов в арбузах и дынях.
Результаты испытаний:
- сладкий перец (Израиль) - 52 мг/кг (норма - 200);
- редис (Краснодар) - 126 мг/кг (1500);
- огурец (Самара) - 64 мг/кг (400).
Только репчатый лук подводит. При норме 80 мг/кг прибор выдает небольшое превышение - 88.
Народные приметы
Универсам «Магнит» на ул. Ново-Садовой, 11 (АО «Тандер»). Здесь, как и во многих супермаркетах, фреш открывает магазин. Овощи и фрукты разложены по коробкам посередине зала и в холодильнике. Берем различные плоды и рассматриваем поближе: какого они качества? Следов гнили и другой порчи не находим. Только гигантская морковь и свекла, облепленные сухой грязью, уже подвяли и портят общее впечатление.
На ценниках «родина» овощей не указана. Директор магазина по первой просьбе подсказывает, что почти все они отечественного производства. Она оживляется, когда мы сообщаем, что будем проверять содержание нитратов. Видно, что эта тема ей самой интересна.
Вспоминаем, что где-то читали, как определить переизбыток нитратов на глаз. Этакая народная мудрость. Якобы верный знак нитратного помидора - белые и твердые прожилки и мякоть светлее, чем кожура. А у моркови - позеленевшая верхушка и белесая сердцевина. В магазине обнаруживаем овощи именно с такими «приметами», в частности израильский помидор.
Их и остальные дары полей проверяем прямо на подоконнике универсама, чем вызываем любопытство покупателей. Пожилой мужчина, отовариваясь на кассе, даже дает нам советы. Директор магазина не отходит, фиксирует итоги.
На ценниках «родина» овощей не указана. Директор магазина по первой просьбе подсказывает, что почти все они отечественного производства. Она оживляется, когда мы сообщаем, что будем проверять содержание нитратов. Видно, что эта тема ей самой интересна.
Вспоминаем, что где-то читали, как определить переизбыток нитратов на глаз. Этакая народная мудрость. Якобы верный знак нитратного помидора - белые и твердые прожилки и мякоть светлее, чем кожура. А у моркови - позеленевшая верхушка и белесая сердцевина. В магазине обнаруживаем овощи именно с такими «приметами», в частности израильский помидор.
Их и остальные дары полей проверяем прямо на подоконнике универсама, чем вызываем любопытство покупателей. Пожилой мужчина, отовариваясь на кассе, даже дает нам советы. Директор магазина не отходит, фиксирует итоги.
Результаты испытаний:
- салат (Пермский край) - 40 мг/кг (норма - 1200);
- морковь - 139 мг/кг (250);
- свекла - 182 мг/кг (1400);
- капуста - 76 мг/кг (500);
- помидор (Израиль) - 76 мг/кг (250);
- помидор (Краснодар) - 108 мг/кг (250);
- огурец (Краснодар) - 89 мг/кг (400).
В нашем случае народная мудрость в отношении помидоров и моркови не сработала.
Что в итоге
Практически во всех приобретенных овощах и даже фруктах содержание нитратов оказалось в норме, а значит, плоды безопасны с этой точки зрения. Исключением стал репчатый лук, но и в нем - несущественное превышение. Сверхнитратные овощи не найдены.
Нитраты - это соли азотной кислоты, которые являются неотъемлемой составляющей клеточного сока овощей и фруктов. Однако нитратов может накопиться в плодах слишком много. Например, из-за избыточного удобрения растений - они берут из почвы лишнее. Также количество нитратов зависит от вида культуры, от грунта, открытая грядка или теплица, от времени созревания, ранняя или поздняя, от погодных условий. Нитраты, попадая в организм, превращаются в опасные нитриты. Если регулярно употреблять такие продукты, то из-за действия токсинов может ухудшиться насыщение клеток кислородом, произойти сбой в обмене веществ и прочие неприятные для здоровья последствия, могут ослабеть защитные функции организма. Больше всего нитратов содержится в листовых зеленых овощах - в толстых жилках и кочерыжке белокочанной капусты, в свекле, в редисе (особенно раннем), в сельдерее, укропе, петрушке. В меньшей степени накапливают нитраты помидоры, баклажаны, брюссельская капуста, сладкий перец, картофель, морковь, кабачок, репчатый лук. Минимальное их количество содержат фрукты.
Нитраты - это соли азотной кислоты, которые являются неотъемлемой составляющей клеточного сока овощей и фруктов. Однако нитратов может накопиться в плодах слишком много. Например, из-за избыточного удобрения растений - они берут из почвы лишнее. Также количество нитратов зависит от вида культуры, от грунта, открытая грядка или теплица, от времени созревания, ранняя или поздняя, от погодных условий. Нитраты, попадая в организм, превращаются в опасные нитриты. Если регулярно употреблять такие продукты, то из-за действия токсинов может ухудшиться насыщение клеток кислородом, произойти сбой в обмене веществ и прочие неприятные для здоровья последствия, могут ослабеть защитные функции организма. Больше всего нитратов содержится в листовых зеленых овощах - в толстых жилках и кочерыжке белокочанной капусты, в свекле, в редисе (особенно раннем), в сельдерее, укропе, петрушке. В меньшей степени накапливают нитраты помидоры, баклажаны, брюссельская капуста, сладкий перец, картофель, морковь, кабачок, репчатый лук. Минимальное их количество содержат фрукты.
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