По факту смерти ребенка в больнице Семашко возбуждено уголовное дело

25 февраля 2017 года в реанимационном отделении детского инфекционного отделения ГБУЗ СО СГКБ № 2 имени Н.А. Семашко была зафиксирована смерть 6-месячной девочки. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности, в результате ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей).

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, назначены все необходимые экспертизы, проводятся следственные действия.