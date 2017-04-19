На майские праздники в Самаре усилят меры безопасности
Этот вопрос обсуждался на заседании антитеррористической комиссии по профилактике правонарушений под председательством главы Самары Олега Фурсова.
С 1 по 9 мая в Самаре планируется провести 12 крупных мероприятий, посвященных Дню весны и труда и Дню Победы. На это время будут усилены меры безопасности как в местах массового скопления людей, так и в общественном транспорте.
Например, наряды полиции в самарском метро будут усилены сотрудниками войск национальной гвардии. Кроме того, для охраны станций метрополитена будут привлекаться сотрудники ОМОНа, управления войсковой охраны и военнослужащие военных частей. Также на станциях задействуют кинологов со служебными собаками, обученными на обнаружение взрывных веществ. Таким образом, численность личного состава, задействованная для несения службы на станциях метро, будет увеличена в два раза.
Сотрудники учреждений образования и культуры прошли дополнительный инструктаж. В школах и детских садах проведены внеплановые мероприятия по проверке слаженности действий сотрудников и учащихся во время чрезвычайных ситуаций.
Также введены дополнительные меры безопасности на важнейших городских объектах: насосно-фильтровальных станциях, ТЭЦ, Жигулевском пивоваренном заводе и других.
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