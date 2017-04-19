Общегородской субботник в Самаре переносить не будут

Вчера, 18 апреля, Управление Росприроднадзора по Самарской области сообщило, что в связи с обращениями ряда субъектов Российской Федерации было принято решение о переносе сроков проведения «Всероссийского экологического субботника «Зеленая Россия» с 22 апреля на 29 апреля 2017 года.

Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской направил дополнительную телеграмму главам российских регионов с целью информирования о переносе сроков Всероссийского экологического субботника. Донской попросил оказать содействие проведению мероприятия, цель которого – улучшить экологическую обстановку в населенных пунктах и пригородах.

По информации администрации Самары, общегородской субботник проходит в рамках ранее запланированного месячника по благоустройству и переносить его не будут. Он состоится в субботу, 22 апреля, как и анонсировали ранее. Напомним, что участники субботника в этот же день смогут посетить концерт на площади Куйбышева.