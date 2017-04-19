Общегородской субботник в Самаре переносить не будут
Об этом sgpress.ru сообщили в администрации Самары.
Вчера, 18 апреля, Управление Росприроднадзора по Самарской области сообщило, что в связи с обращениями ряда субъектов Российской Федерации было принято решение о переносе сроков проведения «Всероссийского экологического субботника «Зеленая Россия» с 22 апреля на 29 апреля 2017 года.
Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской направил дополнительную телеграмму главам российских регионов с целью информирования о переносе сроков Всероссийского экологического субботника. Донской попросил оказать содействие проведению мероприятия, цель которого – улучшить экологическую обстановку в населенных пунктах и пригородах.
По информации администрации Самары, общегородской субботник проходит в рамках ранее запланированного месячника по благоустройству и переносить его не будут. Он состоится в субботу, 22 апреля, как и анонсировали ранее. Напомним, что участники субботника в этот же день смогут посетить концерт на площади Куйбышева.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
19 апреля 2017
141
19 апреля 2017
123
19 апреля 2017
230
19 апреля 2017
122
19 апреля 2017
109
19 апреля 2017
201
19 апреля 2017 , 17:39
141
Об этом сообщает следственное управление следственного комитета РФ по Самарской области.
19 апреля 2017 , 17:11
123
Этот вопрос обсуждался на заседании антитеррористической комиссии по профилактике правонарушений...
19 апреля 2017 , 14:59
230
Такой прогноз sgpress.ru дала руководитель начальник гидрометцентра ФГБУ «Приволжское...
19 апреля 2017 , 14:56
122
Пробные рейсы запланированы на 22, 29 и 30 апреля.
19 апреля 2017 , 14:01
122
Сегодня на татами, уложенные в самарской «МТЛ-Арене», стартует чемпионат...
19 апреля 2017 , 13:55
109
Кто-то мечтает о более просторной квартире, кто-то о собственном отдельном жилье.
19 апреля 2017 , 13:48
137
Доклады и открывшаяся выставка - о революции 1917 года и его наследии.
Календарь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
24
25
26
27
28
29
30
6 апреля 2017
5050
1
Вчера в администрации Самары под председательством главы города Олега Фурсова прошло совещание,...
13 апреля 2017
4266
Управление ФСБ России по Самарской области задержало 27-летнего украинца 19 марта.
29 марта 2017
3855
Инцидент произошел 28 марта около 17:30 на улице Партизанской.
16 апреля 2017
3348
Аварию зарегистрировали сегодня в час ночи на пересечении улиц Маломосковской и Революционной.
3 апреля 2017
861
Соответствующее постановление главы Самары Олега Фурсова мэрия опубликовала на своем официальном...
3 апреля 2017
1176
Ленинский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета РФ по...
3 апреля 2017
984
Мэрия опубликовала постановление главы города Олега Фурсова о разработке муниципальной программы...
31 марта 2017
1088
Таковы данные за прошедший год. Лоточники, реализующие товар в неположенных местах, и сегодня...