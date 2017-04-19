Проектные работы по станции метро «Самарская» планируют начать уже в этом году

Начало выполнения проектных работ по станции «Самарская» запланировано на 2017 год с получением положительного заключения государственной экспертизы в 2018 году. По информации генерального директора ООО «ВТС Метро» Сергея Натальчука, станция «Самарская» может стать логичным продолжением развития самарского метро. Почти половина тоннеля к станции «Самарская» уже проложена, говорит руководитель подрядной организации. «ВТС Метро» сегодня ведет строительные работы на станции метро «Алабинская».