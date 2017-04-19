Дорогу по Ново-Садовой на участке от Первомайской до Полевой откроют до конца года

Подрядчику ООО «ВТС Метро» предстоит: завершить проходку правого перегонного тоннеля (по улице Ново-Садовая между улицами Осипенко и Первомайская); сооружение конструкций камеры съездов; переустройство инженерных коммуникаций; демонтаж горнопроходческого комплекса; благоустройство (вертикальная планировка, озеленение, освещение); устройство дорожного покрытия и открытие движения автотранспорта по улице Ново-Садовая в 2017 году; укладку верхнего строения пути, монтаж оборудования, электромонтажные работы и пуско-наладочные работы.

До 1 сентября текущего года работы по благоустройству и устройству дорожного полотна по улице Ново-Садовой планируется передать в ведение министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области. Движение по Ново-Садовой планируют открыть уже в этом году, сообщает пресс-служба Самарской губернской думы.

Добавим, что в настоящее время при строительстве станции «Алабинская» освоено уже 7,2 миллиарда рублей.

По информации министерства строительства Самарской области, в текущем году необходимо изыскать дополнительно еще 350 миллионов рублей для завершения проходки правого перегонного тоннеля, сооружения камеры съезда, отделки двух лестничных сходов и вестибюля, а также для корректировки проектной документации.