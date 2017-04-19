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Дорогу по Ново-Садовой на участке от Первомайской до Полевой откроют до конца года

Станция метро «Алабинская» на улице Ново-Садовой была введена в эксплуатацию два года назад. Но для работы станции по постоянной схеме, как это планировалось изначально проектной документацией, предстоит завершить ряд работ, поэтому часть улицы Ново-Садовой все еще закрыта для автомобильного движения.
 
Подрядчику ООО «ВТС Метро» предстоит: завершить проходку правого перегонного тоннеля (по улице Ново-Садовая между улицами Осипенко и Первомайская); сооружение конструкций камеры съездов; переустройство инженерных коммуникаций; демонтаж горнопроходческого комплекса; благоустройство (вертикальная планировка, озеленение, освещение); устройство дорожного покрытия и открытие движения  автотранспорта по улице Ново-Садовая в 2017 году; укладку верхнего строения пути, монтаж оборудования, электромонтажные  работы и пуско-наладочные работы.
 
До 1 сентября текущего года работы по благоустройству и устройству дорожного полотна по улице Ново-Садовой планируется передать в ведение министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области. Движение по Ново-Садовой планируют открыть уже в этом году, сообщает пресс-служба Самарской губернской думы.
 
Добавим, что в настоящее время при строительстве станции «Алабинская» освоено уже 7,2 миллиарда рублей.
 
По информации министерства строительства Самарской области, в текущем году необходимо изыскать дополнительно еще 350 миллионов рублей для завершения проходки правого перегонного тоннеля, сооружения камеры съезда, отделки двух лестничных сходов и вестибюля, а также для корректировки проектной документации.
Дата: 19 апреля 2017 , 10:54
38
Автор текста: Сергей Ромашов
Автор фото: Екатерина Елизарова
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